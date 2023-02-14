Bakan Çavuşoğlu flaş deprem açıklaması! Yunanistan'la yeni bir sayfa…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail-Türkiye iletişimini değerlendiren Çavuşoğlu, "İlişkilerimiz yeni bir döneme girdi" dedi.

"İŞ BİRLİĞİMİZ ARTIYOR"

Bakan Çavuşoğlu, "İlk defa bir araya geldik. İlişkilerimiz yeni bir döneme girdi. Üst düzey bir çabaya girildi. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde istişarelerimiz sürecek. Filistin meselesinde tırmanan gerilimin azalması için beklentilerimizi bugün gündeme getirdik. İki devletli çözüm çabalarına zarar verecek durumlardan kaçınılmasını istiyoruz. Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunulması oldukça önemli. İsrail hükümetininin de bu statünün korunması için istekli olduğunu gördük. Bu durum hem dünya hem de İsrail'in kendisi için hassas" dedi.

"YUNANİSTAN İLE YENİ BİT SAYFA AÇTIK"

Deprem zamanındaki dayanışmayı da yorumlayan Çavuşoğlu, "Depremle zamanı dayanışmasıyla Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık" sözlerine yer verdi.