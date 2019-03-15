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Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında AB temsilcisini yerin dibine soktu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği temsilcisi Federica Mogherini ile birlikte Brüksel'de kameraların karşısına geçti. PKK davaları ile ilgili konuşan Çavuşoğlu'nun kullandığı ifadeler karşısında ne diyeceğini bilemeyen Mogherini'nin yüz ifadesi ekranlara yansıdı.

15 Mart 2019 Cuma 14:19

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Mogherini neye uğradığını şaşırdı

Mogherini'nin yüzüne bakarak, Belçika'da devam eden PKK davaları ile ilgili konuşan Çavuşoğlu'nun sert tavrı karşısında neye uğradığını şaşıran Mogherini'nin ilginç yüz ifadesi ekranlara yansıdı.

"PKK'yı aklamak için yollar arıyor"

Çavuşoğlu, Mogherini'ye "Türkiye'deki bir iddianame ile ilgili ön yargılı yorum yapmanız doğrudan yargıya müdahale anlamına gelir. Siz azılı bir teröristi bile Türkiye'ye verirken işi yargıya atıyorsunuz. Belçika'da yargının PKK terör örgütü ile ilgili verdiği kararları ibretle izliyoruz. Belçika'daki yargı PKK'yı aklamak için yollar arıyor." diye çıkıştı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:19
  1. Türkiye
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Belçika
  4. Brüksel

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  • Sina SALIKSina SALIK7 dk önce
    danışıklı dövüş. demişlerdir sen beni yerin dibine batır. taraftar kazan sonra seni iyi yerlere getirirler seni. sen de o zaman bizim işleri halledersin kimse de şüphelenmez. ben yemedim açıkçası :)
  • Amanyalı Amanyalı 10 dk önce
    İşte bu , bunların konuştuğu dilden konuşacaksın .
  • Kocasolak Kocasolak 12 dk önce
    Dik dur yanındayız, ab nin kapısının eşliğini AŞINDIRDIK yeter artık, dönün.
  • ahmetahmet13 dk önce
    Tebrikler sayın bakanım... Çarli Hebdo da bir kaç sivil musevinin öldürülmesiyle HEPİMİZ ÇARLİ HEBDO yuz, deyip bütün dünya liderleri kolkola pariste yürümüştü (gerçi içlerinde terörist devletin başbakanı da vardı, ama olsun!) . Y.Zelanda daki müslüman katliamında bunların aklına insan oldukları gelmez, haçlı ve siyonist oldukları gelir tahminen tıpkı Norveçte ve dünyanın diğer yerlerinde yaptıkları gibi...kimbilir belki de azmettirici olmanın verdiği suçluluk psikolojisidir
  • Zenci MusaZenci Musa14 dk önce
    Ehl-i salibin temsilcisi olan kadın, ve bunun gibi AB nin bilmem netemsilcisi, alışmışlardı eski Türkiyeye..Şamar oğlanı muamelesi yapmaya..Şimdi gerekli cevaplar doğrudan yüzlerine söylendiğindehiç ama hiç hoşlarına gitmiyor. Alışmışlardı zebun Türkiye ye şamar oğlanı muamelesi çekmeye. Şimdi devir değişti. Türkiye de dünya lideri olan RECEP TRAYYİB ERDOĞAN var.. Ayakları üzerinde duran bir Türkiye var.. Bu Türkiye diyor ki, alın AB nizi müsati bir yerinize sokun..! Mesela kıç cebinize..!
  • AhmetAhmet18 dk önce
    Helal olsun vur suratsızın yüzüne yüzüne!

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