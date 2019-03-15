Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında AB temsilcisini yerin dibine soktu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Mogherini neye uğradığını şaşırdı

Mogherini'nin yüzüne bakarak, Belçika'da devam eden PKK davaları ile ilgili konuşan Çavuşoğlu'nun sert tavrı karşısında neye uğradığını şaşıran Mogherini'nin ilginç yüz ifadesi ekranlara yansıdı.

"PKK'yı aklamak için yollar arıyor"

Çavuşoğlu, Mogherini'ye "Türkiye'deki bir iddianame ile ilgili ön yargılı yorum yapmanız doğrudan yargıya müdahale anlamına gelir. Siz azılı bir teröristi bile Türkiye'ye verirken işi yargıya atıyorsunuz. Belçika'da yargının PKK terör örgütü ile ilgili verdiği kararları ibretle izliyoruz. Belçika'daki yargı PKK'yı aklamak için yollar arıyor." diye çıkıştı.