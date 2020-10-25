Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık "dur" demenin zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir.
"Artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.