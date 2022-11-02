  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! Türkiye'ye teşekkür mesajı
Dünya

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! Türkiye'ye teşekkür mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 17:59:00 - 2022-11-02 18:38:37
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! Türkiye'ye teşekkür mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşına tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdi. Blinken ise Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

F-16 meselesi de görüşüldü

Ayrıca görüşmede Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve F-16 filosunun modernizasyonu konusu da gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu, sıfır atık konusunda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunduğu karar tasarısı hakkında da Blinken’a bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den son dakika 'tahıl koridoru' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den son dakika 'tahıl koridoru' açıklaması

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den son dakika 'tahıl koridoru' açıklaması

ABD'den tahıl koridoru açıklaması: Türklere güvenimiz sonsuz
ABD'den tahıl koridoru açıklaması: Türklere güvenimiz sonsuz

Dünya

ABD'den tahıl koridoru açıklaması: Türklere güvenimiz sonsuz

Hulusi Akar'dan "tahıl koridoru" mesajı" target="_blank">
Bakan Hulusi Akar'dan
Bakan Hulusi Akar'dan "tahıl koridoru" mesajı

Gündem

Bakan Hulusi Akar'dan "tahıl koridoru" mesajı

Putin'den tahıl koridoru ve Türkiye açıklaması" target="_blank">
Putin'den tahıl koridoru ve Türkiye açıklaması
Putin'den tahıl koridoru ve Türkiye açıklaması

Dünya

Putin'den tahıl koridoru ve Türkiye açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23