Bakan Cahit Turhan'dan "Projeleri hızlandırın" talimatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 10 Temmuz'da bakanlık görevini devraldı.

Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insanların ulaşımda ve iletişimde yaşamını kolaylaştıracak projelerin hızlandırılması için çalışacaklarını anlattı.

"Bürokratlarımıza ilk talimatımız, 'Tüm projelerimiz hızla devam edecek. Hiçbir projede yavaşlama olmayacak. Gerekirse daha fazla çalışacağız.' şeklinde oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görevi verirken projelerin hız kesmemesini istedi. Koşmanın tek başına yeterli olmayacağını, depar atılması gerektiğini söyledi."

Cahit Turhan İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Karadeniz'i ve Marmara Denizi'ni birbirine bağlayacak Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili konuştu.

Finansman modelinin en kısa zamanda netleştirilmesinin ardından bu yıl bitmeden ihale ilanına çıkılması talimatını verdi.

Bakanlığının bir diğer önemli projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nından da bahseden Bakan Turhan, çalışmaların 7/24 sürdüğünü anlattı.

Dünyanın en büyüğü olacak Türkiye'nin prestij projesi yeni havalimanını 29 Ekim'de hizmete alacaklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmete açacağı ilk fazda günlük 3 bin 500 uçağın iniş-kalkış yapacak. Havalimanının Türkiye ekonomisine katkısı ise 73 milyar lira.

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi de dünyadaki ilk 3 katlı tünel olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneliyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tünelinin birleştirilecek.

Bakan Turhan böylelikle tek tünelle boğazdan geçişin sağlanacağını anlattı.

Cahit Turhan, geçen yıl 18 Mart'ta temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmaların hızlandırılacağından bahsetti.

Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına inşa edilecek köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü olacak.

Bittiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" olacak

Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün içinde birçok simgenin olduğunu ve adeta "simgelerin köprüsü" olacağını söyledi.

Hedef ise köprünün 18 Mart 2022'de hizmete alınması. Bakan Turhan köprü, tasarımındaki inceliklerin dünyada bir ilk olacağını açıkladı.

"Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak."

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'da ise çalışmalar hızla devam ediyor.

Ankara'daki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yapımı süren uydu 2020 yılında bitecek.

Cahit Turhan, Türksat 5A'nın 2020'de, Türksat 5B'nin de 2021'de uzaya gönderilmesi için de çalışmaların hız kesmeden yapılacağını anlattı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK için GSM operatörlerinin ticari siparişlerinin ağustos ayı içinde teslimatının gerçekleştirileceğini anımsattı.

Böylece ülkenin her yerinden yerli ve milli baz istasyonlarıyla hizmet verilecek.

Kaynak: AA