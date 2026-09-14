Bakan Bolat, yıl sonu için "inşallah" kaydıyla 1,8 trilyon dolar milli gelir öngördü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 39'uncu Ahilik Haftası kapsamında geldiği Kırşehir'de, yıl sonu için 1,8 trilyon dolar milli gelir ve kişi başına 20 bin 500 dolar milli gelir öngördü. Cacabey Meydanı'ndaki gösterilerin ardından konuşan Bolat, "Bu yıl sonunda inşallah 1,8 trilyon dolar milli gelir ve 20 bin 500 dolar kişi başına milli gelirle Türkiye artık üst ülkeler liginde yerini alacaktır. Dünyanın 21'inci büyük ekonomisinden 16'ncı büyük ekonomisi olmaya ülkemizi yükseltmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Ekonominin 23 yılda 238 milyar dolardan haziran ayı itibarıyla 1,7 trilyon dolara ulaştığını belirten Bolat, bunu "yaklaşık 7 kata varan bir dolar bazındaki ekonomik büyüme" olarak niteledi. Kişi başına milli gelirin aynı dönemde 3 bin 600 dolardan 18 bin dolara yükselmesinin satın alma gücü ve halkın refahı açısından büyük katkı sağladığını vurguladı.

Bolat, 36 milyar dolar mal ihracatını ağustos ayı sonunda yıllıklandırılmış 280 milyar dolara yükselttiklerini, 20,5 milyon kişiden oluşan istihdamı 23 yılda 32 milyon 360 bine çıkardıklarını, aynı dönemde nüfusun da 65 milyondan 86 milyona büyüdüğünü anlattı. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarıyla "dünya liginde imrenilen, rol model olarak takip edilen bir ülke konumuna" yükseldiğini söyledi.

İşletme kredisi limiti 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıldı

Ahiliği, ticarette ve alışverişte "güzel ahlakı, dürüstlüğü, yardımseverliği, dayanışmayı ve vatanperverliği, gelişmeyi öngören" bir kültürün ve bu konuyu sahiplenen bir teşkilatın ismi olarak tanımlayan Bolat, Cumhurbaşkanı'nın bu yıl esnaf lehine uyguladığı kararları sıraladı. Bir ay kadar önce, Halk Bankası kaynaklarıyla yüzde 50 finansman maliyet sübvansiyonuyla ve yüzde 20'den verilen 1 milyon liralık işletme kredisi limitini 1,5 milyon liraya, 2,5 milyon lira olan iş yeri açma, ticari araç değiştirme ve makine demirbaş alım kredi limitini de 3,5 milyon liraya çıkardıklarını kaydetti.

İşletme kredilerinde 4 yıl, yatırım, ticari araç ve makine değeri demirbaş alımında 5 yıl vadeyle ve 6'şar aylık taksitlerle geri ödeme yapıldığını belirten Bolat, Cumhurbaşkanı'nın yılın başında bu kredilerin kullanımında yüzde 33 nispetinde fatura ibraz etme zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girişini bir sene ertelediğini hatırlattı. 3 hafta kadar önce de vergi ya da sigorta prim borcu olup yapılandıramayan ya da kredi mekanizmasından faydalanamayan esnafın bu finansman desteklerinden yararlanmasının yeni bir düzenlemeyle sağlandığını aktardı.

Göreve geldiklerinde 5 bin lira olan işletme kredisi limitinin 23 yılda 1,5 milyon liraya çıkarılmasının esnaf açısından büyük fayda sağladığını söyleyen Bolat, esnafa 500 milyarı son 3 yılda olmak üzere 853 milyar lira finans desteğini yüzde 50 sübvansiyonla ve 4 milyon 736 bin kez kullandırma anlamında verdiklerini belirtti. Esnaf şurasına hazırlık çalışmalarının TESK ve esnaflarla birlikte yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

Ülkenin kuzeyinde, güneyinde, doğusunda ve batısında sıcak savaşların yaşandığını üzülerek müşahede ettiklerini belirten Bolat, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde "bu topraklarda 42 yıllık terör belasını yok etmiş, terörü kurutmuş ve terör örgütlerini defetmiş" bir yönetimle Türkiye'nin "bir yıldız gibi" parladığı değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasına 2026-2027 eğitim öğretim yılına değinerek başlayan Bolat, 17 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen ve milli eğitim idarecilerinin yeni yılı başlattığını, 75 bin okulda 761 bin derslikte orta öğretim çalışmasının başladığını söyledi. 2003 yılından itibaren sürdürülen uygulamayla bu yıl da yaklaşık 285 milyon ücretsiz ders kitabının öğrencilerin istifadesine sunulduğunu belirtti.

Kırşehir programı Ahi Evran Külliyesi ziyaretiyle başladı

Bolat, Kırşehir'de ilk olarak Ahi Evran Külliyesi'ni ziyaret etti, ardından Kırşehir Valiliği'ne geçti. Valilikten kortej eşliğinde yürüdüğü Cacabey Meydanı'nda Jandarma Mehteran Birliği ile Abdallar Kooperatifi'nin davul şov gösterilerini izledi; kooperatif, Bakan'a Türk bayrağı hediye etti. Bolat, konuşmasının ardından vatandaşlara Ahi Pilavı ikram etti.