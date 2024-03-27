Bakan Bolat ihracat yalanlarına nokta koydu! Filistin’e giden her şey işte böyle İsrail gibi yazılıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İsrail’le ihracat iddialarına yanıt verdi. Bakan Bolat, "İsrail ile ticarette, ihracat yüzde 30, ithalatta yüzde 43 azaldı. Bu azalma bizim gayretlerimizle gerçekleşti. Her sene yenilenen hedef pazar ülkeleri listesinden İsrail'i çıkardık. Filistin'in kendi gümrüğü yok. Filistin'e yapılan tüm yardımlar, ithalat, ihracat İsrail gümrüklerinden geçtiği için İsrail'e yapılmış gibi yazılıyor." diye konuştu.

tv100'de yayınlanan programda Başak Şengül ile Doğru Yorum'a tv100.com Yazarı Hacı Yakışıklı, CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gazeteci Nedim Şener, Gazeteci - Yazar Gürbüz Evren, Devlet Eski Bakanı Dr. Masum Türker konuk oldu.

Hacı Yakışıklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye ve İsrail’in arasında ticaret vs. dendiği için ben bugün Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı aradım. Bakan Bolat tv100’e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat'a, "İsrail ile ticaret artıyor diyorlar, yaş sebze ihracatı, silah ihracatı yapılıyor diyorlar. Bununla ilgili sizin söyleyeceğiniz nedir?" diye sordum.

"DEVLET ŞİRKETLERİ İSRAİL İLE İŞ YAPMIYOR"

Ömer Bolat, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ile ticarette, ihracat yüzde 30, ithalatta yüzde 43 azaldı. Bu azalma bizim gayretlerimizle gerçekleşti. Yani doğal azalış değil Türkiye'nin gayretleriyle olan bir durum. Her sene yenilenen hedef pazar ülkeleri listesinden İsrail'i çıkardık. Türkiye'de devlet şirketleri, kamu kuruluşları asla İsrail ile iş yapmıyorlar. Mevcut ticareti aralarında uluslararası firmalarında olduğu özel şirketler gerçekleştiriyor. Türkiye'nin duruşu şu; Filistin'in hamiliğini koruyuculuğunu yapmak için İsrail ile siyasi ilişkiyi devam ettirmek.

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"ERDOĞAN'DAN BAŞKA İSRAİL'İ AÇIK VE NET ŞEKİLDE KINAYAN BİR LİDER YOK"

Filistin'in kendi gümrüğü yok. O bölgede 7 milyon yahudi 8 milyon Müslüman yaşıyor. Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze ve buralara yapılan ticaret de İsrail'e yazılıyor. Filistin'e yapılan tüm yardımlar, ithalat, ihracat İsrail gümrüklerinden geçtiği için İsrail'e yapılmış gibi yazılıyor. İsrail'i BM'de Türk Devletleri Konseyi'nde uluslararası kuruluşlarda açık ve net kınayan Recep Tayyip Erdoğan'dan başka lider yok. İsrail bunun acısını ülkemizde algı yönetimi yaparak çıkarmaya çalışıyor. İsrail, yerel seçimler yaklaşırken marjinal partilerin oy alması için uğraşıyor. Yaş sebze ihracatıyla ilgili İsrail, Tarım Bakanlığının oluşturduğu bilgiyi Mossad alıyor ve Türkiye'de bunu FETÖ eliyle yayıyor. Filistin Hükümeti verilen desteklere şükran sunarken birileri içerinde farklı rüzgar estirmeye çalışıyor."