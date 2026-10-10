Bakan Bolat: 14 milyar dolarlık hizmetler ihracatını 125,5 milyar dolara taşıdık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Kültür ve Sanatla Büyüyen Ticaretin Hikayesi Forumu'nda, 14 milyar dolarlık hizmetler ihracatını 125,5 milyar dolara, 36 milyar dolarlık mal ihracatını ise Eylül itibarıyla 284 milyar dolara taşıdıklarını söyledi. Bolat, 238 milyarlık milli gelirin Haziran itibarıyla 1,7 trilyon dolara taşınmasının da kolay olmadığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen foruma Bolat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Kurul Başkan Vekili İskender Pala, İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, oyuncu Hülya Koçyiğit, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Kamu, akademi, iş dünyası ve sanat camiasını buluşturan programda Türk markalarının küresel rekabet gücünün artırılması; Ahilik mirası, tasarım, e-ihracat ve yaratıcı endüstriler başta olmak üzere kültür ve sanatın ticarete katkısı ele alındı.

Zor coğrafyada "böl-parçala yönet" taktikleriyle süren şiddetli çatışmaların, bölgesel sorunların ve iç sorunların ülkeleri yorduğunu ve geri bıraktığını anlatan Bolat, "Türkiyemiz 24 yıldır Allah'a şükürler olsun ki bu başarılı performansı elde etti, başardı" dedi.

115 kooperatifin 126 projesine 65 milyon lira hibe

Bakanlığa bağlı 12 bin kooperatif ve yaklaşık 2 milyon kooperatif ortağı bulunduğunu aktaran Bolat, kadın kooperatiflerine iş kurma, eleman çalıştırma ve fuarlara katılım desteği verdiklerini söyledi. Bu yıl 54 ilden 115 kooperatifin 126 projesine 65 milyon lira hibe desteği sağlanması kararını aldıklarını belirten Bakan, desteklerin 2021 yılından beri devam ettiğini bildirdi.

Bolat, kadın kooperatiflerinin pazarlama sorunlarını aşmaları için e-ticaret şirketleriyle protokol yaptıklarını, bu kanaldan yapılacak kadın kooperatifi ürün satışlarında komisyonun indirilmesine katkı sağladıklarını anlattı. Bakanın verdiği bilgiye göre e-ticaret kanallarında kadın kooperatifi ürünlerine en az yüzde 1 pay ayrılıyor; aynı uygulamayla marketlerde de raflarda en az yüzde 1 oranında kadın kooperatiflerinden alınacak ürünlerin yer alması sağlanıyor.

Son 5 yılda 133 yakalama, 80 bin 150 kültür ve tabiat varlığı

Kültür varlıklarının korunmasında Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarına değinen Bolat, tarih, kültür ve sanat zenginliğini yurt dışına kaçak yollarla çıkarmaya çalışan organize suç şebekeleriyle mücadelede ciddi mesafe alındığını söyledi. Bakanın aktardığına göre Gümrük Muhafaza birimleri son 5 yılda, 2026 Eylül sonu itibarıyla bir hafta öncesine kadar olan süreçte 133 yakalama gerçekleştirdi; 80 bin 150 adet kültür ve tabiat varlığının yurt dışına kaçırılması engellendi.

Bolat, "Bize göre bir kültür ve tarihi eser yalnızca maddi değeri olan bir eşya değil, aziz ve necip milletimizin tarihi ve bugünün hafızasıdır" dedi. Kültür varlıklarını korumayı Ticaret Bakanlığı'nın ödevlerinden biri olarak kabul ettiklerini ve bunun için hızla çalıştıklarını kaydetti.

Bolat: Türk filmlerine günlük 1 milyar seyirci

Son 15 yıllık süreçte Türk filmlerinin dünyanın her tarafında izlenir hale geldiğini belirten Bolat, günlük 1 milyar seyirci bulunduğunu aktardı. Güney Kutbu'na en yakın kara parçası olan Şili'de bile günde 24 Türk filmi izlendiğini Şili Dışişleri Bakanı'ndan öğrendiğini anlatan Bakan, İspanya'da çok sayıda kanalda her gün Türk filmlerinin izlendiğini; Endonezya, Avustralya, Asya, Afrika, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Avrupa ve Akdeniz coğrafyasında güçlü izleyici kitlesi olduğunu söyledi. Bu filmleri Türkiye açısından önemli bir tanıtım mecrası olarak değerlendirdi.

Vali Gül: Bizde ekmek kutsaldır

İstanbul Valisi Davut Gül, insanların aşına, işine ve geçimine karışılmadığını, helal kazancın gelenekten gelen bir kutsamayla değer gördüğünü anlattı. Ticaretin de sanat ve kültürdeki gibi kusursuzluğu amaçlayan bir titizlikle yapılması gerektiğini söyleyen Gül, "ekmeği bir sanat edasıyla, ahşabı bir sanat edasıyla, kumaşı bir sanat gibi işleyerek helalinden rızkımızı kazanmamız lazım" dedi. Gül, ticaret erbabının kültüre ve sanata sahip çıktığı; sanatçının, müteşebbisin ve toplumun birbiriyle irtibat halinde olduğu bir yapının oluşması gerektiğini, bunun dünyanın birçok yerinde böyle olduğunu, Türkiye'nin geçmişinde ise zaman zaman uygulandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala ise kültürü, geçmişten bugüne getirilebilen bütün birikim ve kimliği oluşturan alan olarak tanımladı. Pala, "Biz bir kültürün içine doğarız ve içine doğduğumuz kültürü sahiplendiğimiz ölçüde medeniyete yürürüz" dedi. Kültürün geçmişten getirdiklerini geleceğe ve medeniyete sunamazlarsa, üretimlerinde kendilerini ifade edemezlerse ve kendi hikayelerini insanlarla buluşturamazlarsa başarılı olmanın mümkün olmadığını vurguladı.