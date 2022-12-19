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Ekonomi Bakan Bilgin'den ekonomi ve EYT açıklaması
Ekonomi

Bakan Bilgin'den ekonomi ve EYT açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve ekonomi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, ekonomide sorunlar olduğunu ve bunları çözeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 23:05:00 -
Bakan Bilgin'den ekonomi ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt Üniversitesi’ni ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’den üniversite ile ilgili bilgi alan Bakan Bilgin, daha sonra Bayburt Valiliği’nce düzenlenen ‘Sivil Toplum Kuruluşları ve Halk Buluşması’na katıldı. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili açıklama yaptı.

Burada konuşan Bakan Bilgin, enflasyonla mücadele politikasının başarıya ulaşacağını belirterek, “Pandemi sonrası dünyayı saran, sarsan üst üste iki kriz yaşadık. Birisi sağlık krizi, ikincisi ekonomik kriz. Bu krizin yansımaları Türkiye’yi de etkiliyor. Enflasyon, hayat pahalılığı, bunlar devam ediyor. Ama hiç kimsenin endişesi olmasın. Birincisi şu; enflasyonla mücadele politikamız devam ediyor. Bu politika başarıya ulaşacak. Üstelik de biz ekonomiyi büyülterek bu sorunu çözeceğiz. Büyüyerek sorunu çözme neymiş göstereceğiz. Çünkü büyümeden vazgeçemeyiz. Büyüme, istihdam demek. Büyüme, Türkiye’nin milli gelirinin artışı demek. Büyüme, Türkiye’nin güçlenmesi demek. Büyüme, Türkiye’nin ihracatının artması demek. Yerli kaynaklara dayalı döviz üretmenin iki imkanı var. Birisi ekonomik büyüme ihracat, diğeri turizm. Netice itibarıyla şunu söylemek istiyorum; enflasyon önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yılda tahmin ediyorum kontrol altına alındı şu anda şimdi zaten biliyorsunuz ama bunu daha da aşağılara çekeceğiz. Fakat şu gerçeği unutmayacağız; enflasyonun karşısında, enflasyonun tahribatına uğramış insanlarımız var. Emekçilerimiz var, çalışanlarımız var, işsizlerimiz var. Bütün yardım almak durumunda bir sürü çalışamayan aileler var. Onların hepsine Türk devleti kendi şefkatli elini uzatıyor. Doğal gaz yardımından tutun, yakın yardımından tutun, yiyecek-giyecek yardımına kadar insanların her derdine koşan bir sosyal devlet kimliğini ortaya koyan bir Türk devleti var” dedi.

'EYT yakında Meclis'e sunulacak'

Bakan Bilgin, bu ayın sonunda EYT çalışmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunabilecek hale getireceklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Öte taraftan biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücret politikamızla ne yapıyoruz; enflasyonun tahribatına karşı koruyacak tedbirleri alıyoruz. Dahası kamu çalışanlarını 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyonu kapsayan bir düzenlemeyle onların hayatlarını ve emeklilik süreçlerinde karşılaşacakları sorunları çözecek bir uygulamayı gündeme getirdik. Biliyorsunuz önümüzde EYT diye emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili yaptığımız, çok yakında bu ay içerisinde meclise sunabileceğimiz hale getireceğiz uygulamamız var. Netice de şunu demek istiyorum; ekonomide sorunlar var, ekonomik sorunların sosyal yansımaları var, sosyal problemlere dönüşü var. Onları biz teker teker çözerek ilerleyeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye büyük bir ülkedir. Türk devleti güçlü bir devlettir. Türk devleti sosyal bir devlettir ve bütün sosyal sorunları çözerek ileriye doğru yürüyen bir milletimiz var. Demokrasi sayesinde demokrasimizi güçlendirerek 2023’te Türkiye’nin büyük Türkiye rüyasını gerçekleştirecek, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü adımlarla başlangıcını yapacağız."

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