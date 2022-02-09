Bakan Bilgin SMA ilacı hakkında bilgi verdi

Yeniakit Ankara

Spinal Musküler Atrofi (SMA) ilacına ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla yapılan düzenlemenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Çok daha fazla SMA hastası tedaviden faydalanabilecektir.” dedi.

Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğde, genetik, sitogenetik ve moleküler tetkiklere ilişkin düzenlemeler yer aldı. Tebliğde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin düzenlemeler de bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’de resmi Twitter hesabından çok daha fazla SMA hastasının tedaviden faydalanabileceği müjdesini verirken, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan düzenleme ile SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ithal ilaca erişim kolaylaştırıldı. Hastalığın başlangıç tedavisi sonrasında, tedaviye devam edilip edilmeyeceğine yönelik kriterler çeşitli testlerle belirleniyordu. Hastaların ve yakınlarının söz konusu testlerin uygulanması sürecinde yaşadığı zorluk ve mağduriyetleri önlemek amacıyla ilaca devam etmek için bu test sonuçlarının uygun olması zorunluluğu kaldırılmıştır. Böylece çok daha fazla SMA hastası tedaviden faydalanabilecektir.” ifadelerini kullandı.