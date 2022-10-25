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Gündem Bakan Bilgin milyonların beklediği açıklamayı yaptı
Gündem

Bakan Bilgin milyonların beklediği açıklamayı yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personele kadro çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada 'Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 10:25:00 -
Bakan Bilgin milyonların beklediği açıklamayı yaptı

'Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor' sorusu da Bakan Bilgin'in açıklamasıyla cevap buldu. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada kapsamda sadece 4B'lilerin yer alacağını açıkladı.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Başkan Erdoğan'a sunum yapacağız.

"Kamuda çalışan 4B'liler olacak"

Şu anda önceliğimiz sözleşmeli personel. Önümüzde dosyalar var ve bunları dosya dosya olarak çözüyoruz. Diğer düzenlemelerde peyderpey gündeme gelecek. Bu kapsamda sadece kamuda çalışan 4B'liler olacak." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

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Fahri kuran kursu hocalarının yine boynunu bükük bıraktınız yine küsdürdünüz..bir türlü değer vermediniz verilmiyor...durun bakalım
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