Bakan Bilgin milyonların beklediği açıklamayı yaptı

'Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor' sorusu da Bakan Bilgin'in açıklamasıyla cevap buldu. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada kapsamda sadece 4B'lilerin yer alacağını açıkladı.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Başkan Erdoğan'a sunum yapacağız.

"Kamuda çalışan 4B'liler olacak"

Şu anda önceliğimiz sözleşmeli personel. Önümüzde dosyalar var ve bunları dosya dosya olarak çözüyoruz. Diğer düzenlemelerde peyderpey gündeme gelecek. Bu kapsamda sadece kamuda çalışan 4B'liler olacak." ifadelerini kullandı.