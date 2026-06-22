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Gündem Haymana Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
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Haymana Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

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Haymana Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti!

Günlerdir kulislerde konuşulan iddia, CHP kaynakları tarafından da doğrulandı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un AK Parti'ye katılması bekleniyor. Bugün AK Parti'de gerçekleşecek programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye geçecek isimlere rozet takacağı biliniyordu. O isimlerden biri de Levent Koç olacak.

CHP'den kopuşlar sürüyor. Son olarak Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. 2024 yerel seçimlerinde Levent Koç, oyların yüzde 49,5'ini alarak Haymana Belediye başkanı seçilmişti. AK Parti'nin adayı Özdemir Turgut ise yüzde 41,7 oranında oy almıştı.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç kimdir? 

İlk ve ortaöğretim eğitimimi Haymana’da aldı. 2002 yılında, İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü, 2004 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisansını tamamladı ve aynı yıl Adapazarı 1. Meslek Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak atandı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimleri Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisansımı tamamladı.

2006 yılında, İstanbul Küçükyalı Kara Lisan Okulu Komutanlığında asteğmen olarak askerliğimi tamamladı. 2007 yılında Ankara Polatlı Atatürk Lisesinde Müdür Yardımcılığı, 2011 yılında Nuri Bektaş Anadolu Lisesinde Müdür Başyardımcılığı, 2013-2017 yılları arasında Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü, 2017-2021 Haymana Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesinde Okul Müdürlüğü, 2021-2023 yılları arasında Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Okul Müdürlüğü yaptı.

31 Mart 2024 Mahalli Yerel Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Haymana Belediye Başkanı seçildi. Evli; 1'i kız, 3 çocuk babasıdır.

CHP'den istifalar sürüyor

“İcbar suretiyle irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklanan Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı. Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Haymana belediye başkanı Levent Koç AK Parti'ye mi katılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda, Ankara’da 1 milyon üyeye ulaşılması kutlanacak. CNN Türk'te yer alan habere göre, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ile Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan’ın AK Parti’ye katılarak rozet takacağı konuşuluyor.

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