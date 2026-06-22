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Gündem Özel'ci Umut Akdoğan: CHP'ye keşke Kılıçdaroğlu yerine kayyım atansaydı
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Özel'ci Umut Akdoğan: CHP'ye keşke Kılıçdaroğlu yerine kayyım atansaydı

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Özel'ci Umut Akdoğan: CHP'ye keşke Kılıçdaroğlu yerine kayyım atansaydı

Özel ekibinin önde gelen isimlerinden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine neden kayyım istediğini madde madde sayarak şaşkınlığa neden oldu.

Akdoğan, sosyal medya hesabından “Evet, Kılıçdaroğlu yerine kayyım isterdim. Neden?” diye başladığı paylaşımında bu nedenleri şöyle sıraladı: “Kurultayı 45 gün içinde yapmak zorunda olduğunu bilirdi. CHP içinde bölünme algısı oluşturulamaz, bu işin iktidarla CHP arasında olduğu daha da net gözükürdü. Kayyımlığını bilir görevden alma gibi saçma sapan işlere karışmazdı. MYK’cılık oynayıp komik duruma düşmezdi. Genel Merkez personelini işte atmazdı. Bizim tarihimizde eski genel başkanlara saygı göstermek vardır, Kemal Bey saygınlığını bu kadar kaybetmezdi. Biz Kemal Bey’den korkuyormuşuz da o yüzden kayyım istiyormuşuz. Hey Allah’ım… Biz partiye kıyamıyoruz, partinin örfüne kıyamıyoruz, her şeye rağmen sen bu hallere düşme istiyoruz da ondan kayyım istiyoruz. Ama işte, gel de anlat… Bir de not: Kayyım kaymakam falan olmazdı. Burası belediye değil. Davayı açan tarafın talep edeceği bir parti üyesi olması zorunludur. Bu bilgiyi Kemal Bey’e 6 kere tekrarlatan danışmanların da aklına ayrıca şaşarım”

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