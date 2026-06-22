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Durum ciddi: Fenerbahçe küme düştü: Edson Alvarez ders olmadı

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Durum ciddi: Fenerbahçe küme düştü: Edson Alvarez ders olmadı

Savunmaya küme düşen yıldız... Fenerbahçe, West Ham'ın Fransız stoperi Jean-Clair Todibo'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçiyor.

#1
Foto - Durum ciddi: Fenerbahçe küme düştü: Edson Alvarez ders olmadı

Fransız basınından Jeunes Footeux'nun haberine göre; Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için West Ham United forması giyen Fransız stoper Jean-Clair Todibo'yu listesine aldı.

#2
Foto - Durum ciddi: Fenerbahçe küme düştü: Edson Alvarez ders olmadı

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Durum ciddi: Fenerbahçe küme düştü: Edson Alvarez ders olmadı

Barcelona ve Nice geçmişi de olan 1.90'lık stoper, Premier Lig'den düşen West Ham'dan ayrılmak istiyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon da aynı takımdan Edson Alvarez'i almıştı. Meksikalı oyuncu yaptıklarından çok yapmadıklarıyla popüler olmuştu.

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