Durum ciddi: Fenerbahçe küme düştü: Edson Alvarez ders olmadı
Savunmaya küme düşen yıldız... Fenerbahçe, West Ham'ın Fransız stoperi Jean-Clair Todibo'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Savunmaya küme düşen yıldız... Fenerbahçe, West Ham'ın Fransız stoperi Jean-Clair Todibo'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçiyor.
Fransız basınından Jeunes Footeux'nun haberine göre; Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için West Ham United forması giyen Fransız stoper Jean-Clair Todibo'yu listesine aldı.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Barcelona ve Nice geçmişi de olan 1.90'lık stoper, Premier Lig'den düşen West Ham'dan ayrılmak istiyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon da aynı takımdan Edson Alvarez'i almıştı. Meksikalı oyuncu yaptıklarından çok yapmadıklarıyla popüler olmuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23