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Acil servislerde 'yaz' alarmı: Vatandaşlar riskle karşı karşıya diyerek Mehmet Özgür Erdoğan, uyarı verdi

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Acil servislerde 'yaz' alarmı: Vatandaşlar riskle karşı karşıya diyerek Mehmet Özgür Erdoğan, uyarı verdi

Yaz sıcaklarıyla birlikte acil servislerde "besin zehirlenmesi" başvurularında ciddi bir artış yaşanıyor! En çok tavuk ve midye gibi ürünlerden kaynaklanan zehirlenmelere karşı hayati uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Özgür Erdoğan, "FD herkesin mutlaka bilmesi gereken o kritik zehirlenme belirtilerini ve riskleri sıraladı.

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Foto - Acil servislerde 'yaz' alarmı: Vatandaşlar riskle karşı karşıya diyerek Mehmet Özgür Erdoğan, uyarı verdi

Hava sıcaklıklarının artması gıdaların bozulma hızını katlarken, uzmanlardan korkutan bir uyarı geldi. Sıcak havalarda soğuk zinciri bozulan veya iyi pişirilmeyen yiyeceklerin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Özgür Erdoğan; ishal, baş dönmesi, ateş ve tekrarlayan kusma gibi belirtilere karşı vatandaşları uyardı. İşte özellikle çocukları, gebeleri ve kronik hastaları tehdit eden o gizli tehlike...

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Foto - Acil servislerde 'yaz' alarmı: Vatandaşlar riskle karşı karşıya diyerek Mehmet Özgür Erdoğan, uyarı verdi

'Yaz aylarında besin zehirlenmesiyle ilgili riskler katlanarak artıyor' diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Mehmet Özgür Erdoğan, zehirlenme belirtilerini şöyle sıraladı: "En önemli değişken; sıcakların belirgin şekilde artması ve yiyeceklerin üzerinde bakterilerin hızla çoğalması. Yaz aylarında en çok çekineceğimiz; deniz ürünleri, tavuk ve ilişkili yemekler, açıkta kalmış yiyecekler. Uzun süre dışarıda beklettiğimiz, dolaba koymadığımız, soğuk zincirini bozduğumuz yiyecekler ciddi şekilde besin zehirlenmesi risklerini artırabiliyor. Sokak lezzetlerinde özellikle midyelere dikkat etmek lazım. Tavuk yediniz, birkaç saat sonrasında da bulantınız, kusma şikayetiniz daha sonraki saatlerde ateşlenmeniz, ishaliniz, baş dönmeniz, tekrarlayan kusma ve buna benzer şikayetler gelişirse bu yediğiniz besinle ilgili bir besin zehirlemesi düşünmenizi sağlayabilecek belirtiler."

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Foto - Acil servislerde 'yaz' alarmı: Vatandaşlar riskle karşı karşıya diyerek Mehmet Özgür Erdoğan, uyarı verdi

Zehirlenme düşünüldüğünde gecikmeden hekime başvurulması gerektiğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi: "Geç zehirlenmeler daha sıkıntılı ve sistemik zehirlenmeler olabiliyor. 48-72 saat sonra başladıysa daha ciddi bir zehirlenmeyle karşı karşıya olabileceğinizi düşündürebilecek şeyler, bunlara dikkat etmek lazım. Zehirlenme ölüme götürebilir, götürmese bile çok ciddi şekilde rahatsız ve hasta hale getirebilir. Tavuğu iyi pişirmediğimiz zaman özellikle iç sıcaklığını 75 derecenin üzerine çıkarmadığımız zaman tifoya neden olabilen salmonella dediğimiz kampilobakter dediğimiz ciddi bakteriler çoğalıp ciddi şekilde hastalanmamıza neden olabilir. Basit bir mangal yapıp tifo bile olma ihtimalimiz var. Besinlerin iyi pişirilmesi ayrı bir önem taşıyor. Çocuklar, gebeler, ek hastalıkları olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ya da onkoloji tedavisi alan hastalar daha yüksek risk altında, çok daha ağır geçirebiliyorlar."

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