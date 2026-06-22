Acil servislerde 'yaz' alarmı: Vatandaşlar riskle karşı karşıya diyerek Mehmet Özgür Erdoğan, uyarı verdi

'Yaz aylarında besin zehirlenmesiyle ilgili riskler katlanarak artıyor' diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Mehmet Özgür Erdoğan, zehirlenme belirtilerini şöyle sıraladı: "En önemli değişken; sıcakların belirgin şekilde artması ve yiyeceklerin üzerinde bakterilerin hızla çoğalması. Yaz aylarında en çok çekineceğimiz; deniz ürünleri, tavuk ve ilişkili yemekler, açıkta kalmış yiyecekler. Uzun süre dışarıda beklettiğimiz, dolaba koymadığımız, soğuk zincirini bozduğumuz yiyecekler ciddi şekilde besin zehirlenmesi risklerini artırabiliyor. Sokak lezzetlerinde özellikle midyelere dikkat etmek lazım. Tavuk yediniz, birkaç saat sonrasında da bulantınız, kusma şikayetiniz daha sonraki saatlerde ateşlenmeniz, ishaliniz, baş dönmeniz, tekrarlayan kusma ve buna benzer şikayetler gelişirse bu yediğiniz besinle ilgili bir besin zehirlemesi düşünmenizi sağlayabilecek belirtiler."