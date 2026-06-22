  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Acil servislerde 'yaz' alarmı: Vatandaşlar riskle karşı karşıya diyerek Mehmet Özgür Erdoğan, uyarı verdi Çikolata çiçeklenmesi en büyük sebep: Çikolatalara kağıt sarılmasının sebebi ortaya çıktı... Hızlı içine çekiyor Durum ciddi: Fenerbahçe küme düştü: Edson Alvarez ders olmadı Bir gecelik ücreti cep yakıyor! İstanbul'un en lüks 10 oteli belli oldu Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı Üst geçitte zincirleme kaza! 'Kaçla geliyordu bilmiyorum' Bir anda ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi: Meşhur pratik yöntem ile kesinlikle israf olmuyor Bilim adamı kendine yeni evren yapmaya başladı: İki zıt yaklaşımın çözümünü bulmak için dev hareket
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Otomatik araç vuruntulu geçiş yapıyorsa... Suçlu her zaman şanzıman değil

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomatik araç vuruntulu geçiş yapıyorsa... Suçlu her zaman şanzıman değil

Otomatik şanzımanlarda vites geçişlerindeki vuruntu, silkeleme ve kararsızlıklar her zaman büyük bir arıza anlamına gelmezken; şanzıman yağı kalitesindeki düşüş veya çift kavramalı sistemlerin doğal çalışma karakteri bu sarsıntılara doğrudan neden olabiliyor fakat bazı durumlarda ciddi masrafın başlangıcı olabilir.

#1
Foto - Otomatik araç vuruntulu geçiş yapıyorsa... Suçlu her zaman şanzıman değil

Araç vites değiştirirken vuruntu yapıyor, kalkışta silkeleniyor ya da düşük hızda kararsız davranıyorsa sorun her zaman büyük şanzıman arızası anlamına gelmiyor. Modern otomatik şanzımanlar oldukça hassas çalıştığı için küçük yağ problemi bile sürüş karakterini tamamen değiştirebiliyor. Otomatik şanzımanlar eskiye göre çok daha hızlı, verimli ve akıllı çalışıyor. DSG, CVT, EAT8, ZF ve tam otomatik sistemlerin tamamı elektronik kontrol üniteleriyle yönetiliyor. Bu yapı sürüş konforunu artırıyor fakat aynı zamanda sistemi daha hassas hâle getiriyor. Birçok sürücü ilk sarsıntıyı özellikle düşük hızlarda fark ediyor. Araç dur-kalk trafikte hafif silkeleniyor, geri vitese geçerken vuruntu hissediliyor veya vites küçültürken ani sertlik oluşuyor. Bazı araçlarda bu davranış kronik karakter olarak kabul edilirken bazı durumlarda doğrudan arıza başlangıcına işaret ediyor. Sarsıntının kaynağı kullanılan şanzıman tipine göre değişiyor. Çift kavramalı sistemlerde kavrama yapısı öne çıkarken CVT tarafında basınç dengesi önem kazanıyor. Klasik tam otomatiklerde ise yağ basıncı ve valf gövdesi daha kritik rol oynuyor.

#2
Foto - Otomatik araç vuruntulu geçiş yapıyorsa... Suçlu her zaman şanzıman değil

ŞANZIMAN YAĞI ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİĞİNDE GEÇİŞLER SERTLEŞİYOR: Otomatik şanzımanlarda yağ yalnızca yağlama görevi görmüyor. Aynı zamanda hidrolik basınç oluşturuyor, geçiş zamanlamasını yönetiyor ve sistem sıcaklığını dengeliyor. Bu yüzden yağ kalitesi düştüğünde şanzımanın davranışı doğrudan değişebiliyor. Özellikle uzun süre yağ değişimi yapılmayan araçlarda ilk belirti genelde sarsıntı şeklinde ortaya çıkıyor. Şanzıman yağı bozulduğunda: • Geçişler gecikebiliyor • Vites küçültürken vuruntu oluşabiliyor • Kalkışta hafif titreme hissedilebiliyor • Şanzıman kararsız davranabiliyor Bazı kullanıcılar bunu motor problemi sanıyor fakat sorun doğrudan basınç yönetiminden çıkabiliyor. Özellikle yoğun trafik kullanılan araçlarda yağ sıcaklığı sürekli yükseldiği için şanzıman yağı daha hızlı yıpranıyor. DSG ve CVT sistemleri bu konuda daha hassas çalışıyor çünkü iç basınç dengesi çok daha kritik ilerliyor. Bazı markalar hâlâ “ömürlük yağ” ifadesini kullanıyor fakat otomatik şanzıman uzmanlarının büyük bölümü belirli kilometre aralıklarında yağ değişimi öneriyor.

#3
Foto - Otomatik araç vuruntulu geçiş yapıyorsa... Suçlu her zaman şanzıman değil

ÇİFT KAVRAMALI SİSTEMLERDE DÜŞÜK HIZ KARAKTERİ FARKLI HİSSEDİLİYOR: DSG, EDC ve DCT gibi çift kavramalı sistemlerde hissedilen hafif sarsıntı her zaman arıza anlamına gelmeyebiliyor. Çünkü bu şanzımanlar manuel mantığa yakın çalışıyor. Araç düşük hızda ilerlerken kavrama sürekli açılıp kapanıyor. Özellikle park manevrası, dur-kalk trafik ve yokuş kalkışlarında bu karakter daha belirgin hissediliyor. Bazı sürücüler ilk kullanımda şanzımanın bozuk olduğunu bile düşünebiliyor çünkü klasik tork konvertörlü otomatiklerdeki akıcı yapı burada oluşmuyor. Fakat şu belirtiler ortaya çıkıyorsa iş değişmeye başlıyor: • Kalkışta belirgin titreme • Sürekli vuruntu hissi • Geri viteste aşırı sarsıntı • Gaza basınca silkeleme • PRNDS ışıklarının yanması Bu durumda kavrama aşınması veya mekatronik basınç problemi ihtimali güçleniyor. Özellikle yoğun şehir içi kullanılan araçlarda çift kavramalı sistemlerin daha hızlı yıprandığı biliniyor. Çünkü trafikte sürekli yarım kavrama mantığıyla çalışıyorlar.

#4
Foto - Otomatik araç vuruntulu geçiş yapıyorsa... Suçlu her zaman şanzıman değil

ŞANZIMAN BEYNİ YANLIŞ BASINÇ HESABI YAPABİLİYOR: Modern otomatik şanzımanların tamamı elektronik kontrol ünitesiyle yönetiliyor. Şanzıman beyni olarak bilinen TCU sistemi sürekli veri topluyor ve geçiş zamanını hesaplıyor. Sensörlerden biri yanlış veri gönderdiğinde sistem kararsız davranabiliyor. Sonuç olarak araç: • Gereksiz sert geçiş yapabiliyor • Yanlış viteste kalabiliyor Geçiş sırasında vuruntu oluşturabiliyor Bazı araçlarda sorun yalnızca yazılım adaptasyonundan çıkıyor. Özellikle akü değişimi veya voltaj düşüşü sonrası şanzıman karakteri bozulabiliyor. Düşük voltaj burada düşündüğünüzden daha önemli çünkü modern şanzıman modülleri oldukça hassas çalışıyor. Zayıf akü bazı araçlarda geçici sarsıntı problemi oluşturabiliyor. Bu yüzden profesyonel teşhis yapılmadan doğrudan “şanzıman bitmiş” yorumu yapmak her zaman doğru olmuyor.

#5
Foto - Otomatik araç vuruntulu geçiş yapıyorsa... Suçlu her zaman şanzıman değil

MOTOR TAKOZLARI BAZEN ŞANZIMAN ARIZASIYLA KARIŞTIRILIYOR: Araçtaki her sarsıntının kaynağı doğrudan şanzıman olmayabiliyor. Özellikle eski araçlarda motor ve şanzıman takozları sertleşmeye başladığında geçişler olduğundan daha kötü hissedilebiliyor. Kalkış sırasında oluşan vuruntu bazen tamamen takoz probleminden kaynaklanıyor. Çünkü motor bloğu fazla hareket ediyor ve sürücü bunu şanzıman darbesi gibi hissediyor. Şu belirtiler takoz problemini düşündürebiliyor: • İlk kalkışta tek seferlik vuruntu • Rölantide titreşim • Geri viteste fazla sallanma • Gaz kesince öne arkaya hareket hissi Özellikle yüksek kilometreli otomatik araçlarda bu problem oldukça yaygın görülüyor. Birçok otomatik şanzıman arızası bir anda başlamıyor. Sistem önce küçük davranış değişiklikleri göstermeye başlıyor. Özellikle sürekli tekrar eden sarsıntıları görmezden gelmek ileride daha büyük masraf çıkarabiliyor çünkü basınç problemi veya kavrama aşınması zamanla diğer parçaları da etkiliyor. Otomatik şanzımandaki sarsıntının kaynağı her araçta farklı ilerliyor. Bazı durumlarda yalnızca yağ değişimi yeterli olurken bazı araçlarda kavrama veya mekatronik tarafı masraf çıkarabiliyor. Bu yüzden önemli olan ilk belirtileri doğru okumak ve problemi büyümeden teşhis ettirmek oluyor. Özellikle DSG, CVT ve yeni nesil tam otomatik kullanan sürücüler arasında “hafif sarsıntı normal mi?” tartışması hâlâ otomobil dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
36 yıldır başkandı! Bendevi Palandöken yeniden seçildi
Gündem

36 yıldır başkandı! Bendevi Palandöken yeniden seçildi

İlk kez 1990 yılında Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TBBF) Başkanı seçilen mevcut başkan Bendevi Palandöken..
Genelev sokağından alıp Abdülhamid Han’ın saray bahçesine diktiler! Hayasız kadın heykeli kaldırılsın!
Gündem

Genelev sokağından alıp Abdülhamid Han’ın saray bahçesine diktiler! Hayasız kadın heykeli kaldırılsın!

CHP zihniyetinin geçmişteki tartışmalı icraatlarını ve 1974 yılındaki "Güzel İstanbul" heykeli krizini köşesine taşıyan Yeni Akit Yazarı, Ta..
Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu…
Gündem

Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu…

Rusya'nın Avrupa’daki tek dostu olarak öne çıkan Belarus'un lideri Lukaşenko'nun ülkenin en güzel kadınlarından kendine "harem" kurduğu orta..
Yobaz kadına gözaltı kararı! Sosyal medyada ‘kapalılar imha edilsin’ alçaklığı
Gündem

Yobaz kadına gözaltı kararı! Sosyal medyada ‘kapalılar imha edilsin’ alçaklığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada başörtülülere yönelik nefret kusarak "kapalılar imha edilsin" paylaşımı yapan Hatice Öncel ..
AK Parti’ye akın var! 5’i CHP’li 6 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye geçiyor
Gündem

AK Parti’ye akın var! 5’i CHP’li 6 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye geçiyor

AK Parti'nin yarın Ankara'da yapacağı İl Danışma Meclisi toplantısında 5’i CHP’li 6 belediye başkanının daha AK Parti’ye katılması bekleniyo..
Tesettürlü kadınlara havuzu yasaklamışlardı! 28 Şubat artığına yakalama emri
Gündem

Tesettürlü kadınlara havuzu yasaklamışlardı! 28 Şubat artığına yakalama emri

Mersin'de bir sitede tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada yurtdışında olduğu tespit edilen "28 Şub..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23