Otomatik araç vuruntulu geçiş yapıyorsa... Suçlu her zaman şanzıman değil

Araç vites değiştirirken vuruntu yapıyor, kalkışta silkeleniyor ya da düşük hızda kararsız davranıyorsa sorun her zaman büyük şanzıman arızası anlamına gelmiyor. Modern otomatik şanzımanlar oldukça hassas çalıştığı için küçük yağ problemi bile sürüş karakterini tamamen değiştirebiliyor. Otomatik şanzımanlar eskiye göre çok daha hızlı, verimli ve akıllı çalışıyor. DSG, CVT, EAT8, ZF ve tam otomatik sistemlerin tamamı elektronik kontrol üniteleriyle yönetiliyor. Bu yapı sürüş konforunu artırıyor fakat aynı zamanda sistemi daha hassas hâle getiriyor. Birçok sürücü ilk sarsıntıyı özellikle düşük hızlarda fark ediyor. Araç dur-kalk trafikte hafif silkeleniyor, geri vitese geçerken vuruntu hissediliyor veya vites küçültürken ani sertlik oluşuyor. Bazı araçlarda bu davranış kronik karakter olarak kabul edilirken bazı durumlarda doğrudan arıza başlangıcına işaret ediyor. Sarsıntının kaynağı kullanılan şanzıman tipine göre değişiyor. Çift kavramalı sistemlerde kavrama yapısı öne çıkarken CVT tarafında basınç dengesi önem kazanıyor. Klasik tam otomatiklerde ise yağ basıncı ve valf gövdesi daha kritik rol oynuyor.