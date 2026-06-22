Otomatik araç vuruntulu geçiş yapıyorsa... Suçlu her zaman şanzıman değil

MOTOR TAKOZLARI BAZEN ŞANZIMAN ARIZASIYLA KARIŞTIRILIYOR: Araçtaki her sarsıntının kaynağı doğrudan şanzıman olmayabiliyor. Özellikle eski araçlarda motor ve şanzıman takozları sertleşmeye başladığında geçişler olduğundan daha kötü hissedilebiliyor. Kalkış sırasında oluşan vuruntu bazen tamamen takoz probleminden kaynaklanıyor. Çünkü motor bloğu fazla hareket ediyor ve sürücü bunu şanzıman darbesi gibi hissediyor. Şu belirtiler takoz problemini düşündürebiliyor: • İlk kalkışta tek seferlik vuruntu • Rölantide titreşim • Geri viteste fazla sallanma • Gaz kesince öne arkaya hareket hissi Özellikle yüksek kilometreli otomatik araçlarda bu problem oldukça yaygın görülüyor. Birçok otomatik şanzıman arızası bir anda başlamıyor. Sistem önce küçük davranış değişiklikleri göstermeye başlıyor. Özellikle sürekli tekrar eden sarsıntıları görmezden gelmek ileride daha büyük masraf çıkarabiliyor çünkü basınç problemi veya kavrama aşınması zamanla diğer parçaları da etkiliyor. Otomatik şanzımandaki sarsıntının kaynağı her araçta farklı ilerliyor. Bazı durumlarda yalnızca yağ değişimi yeterli olurken bazı araçlarda kavrama veya mekatronik tarafı masraf çıkarabiliyor. Bu yüzden önemli olan ilk belirtileri doğru okumak ve problemi büyümeden teşhis ettirmek oluyor. Özellikle DSG, CVT ve yeni nesil tam otomatik kullanan sürücüler arasında “hafif sarsıntı normal mi?” tartışması hâlâ otomobil dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor.