  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran duyurdu: Dörtlü zirve bugün yapılacak! Sapkınlıkla mücadelede yasal önlemler alınmalı! Çocuklar, sapkınların eline bırakılmasın CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde' Sözcü’nün Kılıçdaroğlu yayını tepki çekmişti! CHP’li isimden sert tepki: Dün reklam için kapısında bekleyenler bugün alay ediyor AB'den yeni göç hamlesi! Gözler Türkiye'de YKS'de ikinci gün heyecanı: Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi O bölgede tansiyon yükseliyor: İHA'lar 2 bin km uzaklığı vurdu! Türkiye'de LGBT propagandası yapan sapık ve pedofili hesaplara erişim engeli Öcalan Demokratik İslam Kongresi'ne mesaj gönderdi, cihad etmekten bahsetti! Fransız savaş gemisi Marmaris'te
Gündem Tesettürlü kadınlara yobaz saldırıya Bakan Gürlek’ten açıklama: Bu nefretle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!
Gündem

Tesettürlü kadınlara yobaz saldırıya Bakan Gürlek’ten açıklama: Bu nefretle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tesettürlü kadınlara yobaz saldırıya Bakan Gürlek’ten açıklama: Bu nefretle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!

Çektiği video ile metroda karşılaştığı tesettürlü bir kadın üzerinden inancı gereği örtünen tüm kadınların "yok edilmesi" çağrısı yapan Hatice Öncel adlı alçak kadın gözaltına alınırken Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin açıklama yaptı. Gürlek “Din ve inanç kardeşliğini hedef alan nefret ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Sosyal medyada paylaştığı video ile kızını sınava götürürken metroda karşılaştığı tesettürlü bir kadın hakkında alçakça yorumlar yapan Hatice Öncel, "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" diyerek tüm başörtülü kadınlara nefret kusmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Hatice Öncel isimli şahıs gözaltına Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin açıklama yaptı.

GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

Sosyal medya hesabından, bir kişinin bazı sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlattığını hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti: "Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir."

Niyet ettim örtünmeye! Yüzlerce genç kız 'Emrin başım üstüne' dedi, başörtüsüne ilk adımı attı
Niyet ettim örtünmeye! Yüzlerce genç kız 'Emrin başım üstüne' dedi, başörtüsüne ilk adımı attı

İSLAM

Niyet ettim örtünmeye! Yüzlerce genç kız 'Emrin başım üstüne' dedi, başörtüsüne ilk adımı attı

Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı
Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı

Gündem

Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı

Tesettürlü kadınlara havuzu yasaklamışlardı! 28 Şubat artığına yakalama emri
Tesettürlü kadınlara havuzu yasaklamışlardı! 28 Şubat artığına yakalama emri

Gündem

Tesettürlü kadınlara havuzu yasaklamışlardı! 28 Şubat artığına yakalama emri

Laikçi Sözcü’de yine başörtüsü sancısı! Dans ettirmek değil tesettür mü istismar ahlaksızlar!
Laikçi Sözcü’de yine başörtüsü sancısı! Dans ettirmek değil tesettür mü istismar ahlaksızlar!

Gündem

Laikçi Sözcü’de yine başörtüsü sancısı! Dans ettirmek değil tesettür mü istismar ahlaksızlar!

Yobaz kadına gözaltı kararı! Sosyal medyada ‘kapalılar imha edilsin’ alçaklığı
Yobaz kadına gözaltı kararı! Sosyal medyada ‘kapalılar imha edilsin’ alçaklığı

Gündem

Yobaz kadına gözaltı kararı! Sosyal medyada ‘kapalılar imha edilsin’ alçaklığı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23