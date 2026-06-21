Tesettürlü kadınlara yobaz saldırıya Bakan Gürlek’ten açıklama: Bu nefretle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!

Sosyal medyada paylaştığı video ile kızını sınava götürürken metroda karşılaştığı tesettürlü bir kadın hakkında alçakça yorumlar yapan Hatice Öncel, "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" diyerek tüm başörtülü kadınlara nefret kusmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Hatice Öncel isimli şahıs gözaltına Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin açıklama yaptı.

GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

Sosyal medya hesabından, bir kişinin bazı sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlattığını hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti: "Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir."