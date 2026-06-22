Laikçi azınlık başörtülüleri imha planı yaparken… CHP’li İzmir Büyükşehir’den toplu yoga ayini

Kendi öz yurdunda parya muamelesi görmek istenen Müslüman Anadolu insanının inanç hürriyetine ve başörtüsüne her fırsatta kin kusan laikçi azınlık karanlık hesaplar peşinde koşarken, CHP’li belediyelerin vizyonsuzluğu ve kültürel yozlaşmışlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Hatice Öncel isimli laikçi yobazın, metroda tartıştığı bir Müslüman kadın üzerinden tüm başörtülülerin imha edilmesi çağrısı Türkiye’de büyük infiale neden olurken ve bu skandal halen gündemdeki yerini korurken, İzmir’de akıllara durgunluk veren bir etkinlik düzenlendi. Şehrin dağ gibi biriken kronik sorunlarına tek bir çivi bile çakmayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkın parasıyla Körfez’de vapur kapatıp toplu yoga ayini düzenledi.

‘YOGA GÜNÜ’ BAHANESİYLE PARALAR ÇARÇUR EDİLDİ

Hizmet bekleyen İzmirli dururken, CHP’li Büyükşehir Belediyesi paraları yine Batı özentisi etkinliklere akıttı. Körfez’de vapur kapatıp yoga festivali düzenlediler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirde çözüm bekleyen yüzlerce kronik sorun dururken, 21 Haziran Dünya Yoga Günü bahanesiyle tepki çeken bir etkinliğe imza attı.

Belediye iştirakleri ve bütçesiyle desteklenen "İzmir Yoga Festivali" kapsamında, Bostanlı Vapur İskelesi’nden kaldırılan Hasan Tahsin Arabalı Vapuru adeta mistik ritüellerin merkezi haline getirildi.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı Körfez turunda, vapur güvertesi iki saat boyunca kamu hizmeti vermek yerine yoga seansına tahsis edildi. Toplumun milli ve manevi değerleriyle uyuşmayan, Batı menşeili mistik öğretilerin belediye eliyle fonlanması vatandaşların tepkisini çekti.

GEÇEN YIL DA YAPILDI

Etkinlikte boy gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Çalışmaları Şefi Mustafa Sandıkçıoğlu, bu organizasyonun ikincisini düzenlediklerini itiraf ederek savurganlığı gözler önüne serdi. Organizasyonda görev alan yoga eğitmenleri Beste Elvanlı ve Ayşegül Kaçıral ise deniz ortasındaki bu lüks etkinlik için CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür sırasına girdi.

Kendi reklamlarını yapmak uğruna kamu kaynaklarını bu tür etkinliklere harcayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, asıl hizmet bekleyen mahalleleri ne zaman hatırlayacağı ise merak konusu oldu.