CHP'li Adalar Belediyesi'nde kirli çark ifşa oldu: Detaylar evlere şenlik!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Adalar Belediyesi soruşturmasında, dosyada yer alan eylem değerlendirmeleri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Soruşturma dosyasında; kaçak tadilatlara göz yumulduğu, ruhsatsız işletmelerin çalışmasına izin verildiği, bazı taşınmazlarda mühür ve ceza işlemlerinin pazarlık unsuru haline getirildiği, iş yeri ruhsatı ve iskân belgeleri için yüksek tutarlı paralar talep edildiği, bazı ödemelerin “harç”, “bağış”, “emanet”, “kira” veya “maaş” gibi adlarla yürütüldüğü değerlendirildi.

Dosyaya göre eylemler şöyle sıralandı:

EYLEM 1: Kıvılcım Sokak’taki kaçak tadilat ve 150 bin TL rüşvet

Dosyadaki ilk eylem, Büyükada Maden Mahallesi Kıvılcım Sokak No:19 adresindeki taşınmazla ilgili oldu. Taşınmazda yaz boyunca gizli tadilat yapıldığı, KUDEB tarafından 1 milyon 100 bin TL ceza kesildiği, daha önce de tadilatın devamı için zabıta araçlarının tamiri gerekçesiyle 300 bin TL ödeme yapıldığı öğrenildi.

Dosyada; cezanın düşürülmesi, tadilatın devam ettirilmesi ve yıkım işleminin yapılmaması karşılığında Mehmet Nuri Kaya’nın 150 bin TL’yi belediye yönetimine ayırmayı teklif ettiği, Ali Ercan Akpolat’ın bu süreci kabul ederek şahsı Hüseyin Yılmaz’a yönlendirdiği, Hüseyin Yılmaz’ın da taşınmazın mühürlenmemesi ve işlerin devam etmesi yönünde hareket ettiği değerlendirildi.

EYLEM 2: Heybeliada’daki Taşınmaz için 150 bin Euro İskan ve Otel Ruhsatı

İkinci eylem, Heybeliada’da ormanlık alan içinde bulunduğu belirtilen ve Müge Bouillon’a ait olduğu değerlendirilen taşınmazla ilgili oldu. Dosyaya göre taşınmaz için önceki dönemde basit onarım ve güçlendirme süreci işletildi; daha sonra Ali Ercan Akpolat ve Hüseyin Yılmaz’ın, iskân ve otel ruhsatı aşamasında Levent Durmuşoğlu ve İrfan Durmuşoğlu üzerinden 150 bin Euro talep ettiği kayıtlara geçti.

Soruşturma dosyasında, ödeme yapılmaması halinde daha önce göz yumulan bazı imar aykırılıklarının belediye ve KUDEB süreçleriyle baskı unsuru olarak kullanıldığı; ödeme yapılması halinde ise iskân ve ruhsat işlemlerinin kolaylaştırılmasının hedeflendiği öğrenildi

EYLEM 3: Adabüs ve bisiklet izinleri için 300 bin TL pazarlığı

Üçüncü eylem, Adalar ilçesinde adabüs ve bisiklet kullanımına ilişkin başvurularla ilgili oldu. Soruşturmaya göre Sezai Kerim Kayadibi’nin belediyeye yaptığı başvuruların onaylanması için 500 bin TL istendiği, İrfan Durmuşoğlu’nun ise bu işi 300 bin TL üzerinden konuşabileceğini söylediği öğrenildi.

İrfan Durmuşoğlu’nun belediye başkanıyla tanışıklığı üzerinden sürece aracılık ettiği, Kayadibi’nin ruhsat ve belge işlemlerinin onaylanması için 300 bin TL ödeme yapmaya hazır olduğu, bu yolla belediye başkanına maddi menfaat sağlandığı kaydedildi.

EYLEM 4: Restoran ruhsatı için 200 bin TL rüşvet iddiası

Dördüncü eylem, Maden Mahallesi Kumsal Sokak No:33 adresinde faaliyet gösteren By Şükrü Restaurant’ın ruhsat süreciyle ilgili oldu. Soruşturmada, restoran sahibi Şükrü Budak’ın iş yeri ruhsatı almak amacıyla Ali Ercan Akpolat ile makamında görüştüğü, görüşmede 200 bin TL istendiği, Budak’ın para sayarak başkana bıraktığı ve sonrasında ruhsat sürecinin ilerlediği tespit edildi. Bu eylem kapsamında Şükrü Budak’ın iş yeri ruhsatı alabilmek için 200 bin TL rüşvet verdiği, Ali Ercan Akpolat’ın da bu parayı aldığı belirtildi.

EYLEM 5: Dükkan projesinde “ücretsiz mimar, sonra ödeme” sistemi

Beşinci eylem, Nizam Mahallesi 335 ada 2 parselde bulunan bir dükkânın proje işlemleriyle ilgili oldu. Dosyaya göre Hasan Aktaş, dükkân projesi için başka bir mimarın 13 bin dolar istediğini belirterek belediye yönetiminden yardım istedi. Bunun üzerine Ali Ercan Akpolat ve Hüseyin Yılmaz’ın Hasan Aktaş’ı mimar Fatih Tanuğur’a yönlendirdiği belirtildi.

İddiaya göre mimar proje işlemlerini ücretsiz yapacak, iş bitip onaylandıktan sonra belediye başkanı tarafından bir bedel belirlenecek ve bu ödeme Aktaş tarafından belediye yönetimine yapılacaktı.

EYLEM 6: Maden Mahallesi’ndeki taşınmaz için proje onayı karşılığı ödeme

Altıncı eylem, Maden Mahallesi 273 ada 14 parselde bulunan ve Didem Erez üzerine kayıtlı olduğu belirtilen taşınmazdaki tadilat ve tamirat işlemleriyle ilgili oldu. Dosyada, Ayten Uysal’ın bu taşınmazın işlemleri için mimar Fatih Tanuğur ile görüştüğü, işlemlerin Hüseyin Yılmaz’ın yönlendirmesine göre yürütüleceği ve onay süreci sonrasında ödeme yapılacağı belirlendi. Bu eylemde de belediye yönetiminin belirli mimarlara yönlendirme yaparak, proje ve ruhsat süreçleri üzerinden maddi menfaat temin etmeye çalıştığı kaydedildi.

EYLEM 7: Ruhsatsız işletmeye ruhsat için 500-550 bin TL ek ödeme

Yedinci eylem, Maden Mahallesi Çınar Caddesi No:9 adresinde faaliyet gösteren bir işletmenin ruhsat süreciyle ilgili oldu. Dosyaya göre Cafer Şakar’a ait işletmenin ruhsatsız çalıştığı, ruhsat için yaklaşık 250 bin TL resmi harç çıktığı, buna ek olarak 500-550 bin TL daha ödeme yapılmasının gündeme geldiği belirtildi. Hüseyin Yılmaz’ın bu durumu Ali Ercan Akpolat’a aktardığı, ruhsat işlemleri karşılığında maddi menfaat pazarlığı yapıldığı kaydedildi.

EYLEM 8: Belediye adına kiralanan depo kirasının Turgay Cömert’e ödetilmesi

Sekizinci eylem, belediye adına depo olarak kullanıldığı belirtilen bir yerin kira ödemeleriyle ilgili oldu. Dosyada, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak’ın, Kasım Turan’a ait bir yeri belediye adına depo gibi kullandıkları; ancak resmi sözleşme ve belediye bütçesinden ödeme yapılmadığı belirlendi.

Kayıtlara göre göre Burgazada’daki usulsüz inşaatı nedeniyle hakkında işlem yapılan Turgay Cömert’ten 80 bin TL temin edildi, bu para belediye çalışanı Abdullah Çelikcan üzerinden Kasım Turan’a kira bedeli olarak ödettirildi. Daha sonra Cömert’in inşaat izinleri konusunda kolaylık sağlandığı değerlendirildi.

EYLEM 9: İskan karşılığında iki aylık depo kirasının Ali Yiğit’e ödetilmesi

Dokuzuncu eylemde, Ali Yiğit’in devam eden bir inşaat projesinin iskân işlemleri için Hüseyin Yılmaz ile görüştüğü belirtildi. Dosyaya göre Hüseyin Yılmaz, iskân işleminin çıkarılması karşılığında belediye adına kiralandığı belirtilen deponun iki aylık kira borcunun Ali Yiğit tarafından ödenmesini istedi.

Tanık beyanlarında, Ali Yiğit’in 20 Şubat 2026 tarihinde belediye binasına çanta ile para getirdiği, bu ödemenin 60 bin TL civarında olduğu değerlendirildi. Kamera kayıtları ve beyanların da bu iddiayı desteklediği dosyada yer aldı.

EYLEM 14: 10 dükkânlık proje için 150 bin dolar

On Dördüncü eylemde, Alen Ohannes Günberk’e ait olduğu değerlendirilen 10 dükkânlık proje ele alındı. Dosyaya göre Hüseyin Yılmaz, Ali Ercan Akpolat’a bu proje için Alen Ohannes Günberk’e 150 bin dolar söylenmesi gerektiğini aktardı. Projenin kuruldan geçirileceği, sonrasında belediye yönetimine menfaat sağlanacağı kaydedildi. Ayrıca Günberk’in belediyeye giderek Furkan isimli belediye çalışanına ya da Hüseyin Yılmaz’a “emanet” bırakacağına ilişkin görüşmelerin bulunduğu belirtildi.

EYLEM 15: Tadilat denetiminin durdurulması ve işgaliye yazılmaması

On beşinci eylem, Nizam Mahallesi 357 ada 21 parselde bulunan bir ikamette yapılan tadilatla ilgili oldu. Dosyaya göre Gülperi Çevik’in tadilat yaptırdığı adrese belediye ekipleri denetime gitti. Çevik’in Ali Ercan Akpolat ile irtibata geçmesi üzerine belediye başkanının talimat verdiği ve işlem yapılmasının durdurulduğu öğrenildi.

Ayrıca Fırat Durak’a gönderilen mesajda, işgaliye yazılmaması için cuma gününe kadar süre istendiği belirtildi. Bu kapsamda cezai işlem yapılmaması karşılığında belediye yönetimine maddi menfaat sağlandığı kaydedildi.

EYLEM 16: Makam şoförünün maaşı için Burcu Balkaya’dan “emanet” alınması

On altıncı eylem, Ali Ercan Akpolat’ın makam şoförü Abdullah Yıldırım üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen para trafiğiyle ilgili oldu. Dosyaya göre Hüseyin Yılmaz’ın sekreteri Gülşah Bulut, babası olan Abdullah Yıldırım’ı maaşını alması için Burcu Balkaya’ya yönlendirdi.

Abdullah Yıldırım’ın kendisini başkanın şoförü olarak tanıttığı ve “başkanın emaneti”ni almaya geldiğini söylediği, bu olayın Çankaya Caddesi No:50 civarında yürütülen işlerle bağlantılı olabileceği kaydedildi. Dosyada, Abdullah Yıldırım’ın maaşının belediye bütçesinden değil, belediyede işi olan kişilerden alınan paralarla karşılandığı tespit edildi.

EYLEM 17: “Başkanın misafirleri maaşı verecek”

On yedinci eylem de Abdullah Yıldırım’a maaş adı altında para aktarılmasıyla ilgili oldu. Dosyaya göre Gülşah Bulut, Abdullah Yıldırım’a başkanın iki misafirinin bulunduğunu ve maaşını onların vereceğini söyledi. Gerekirse IBAN bilgisinin WhatsApp üzerinden gönderileceği de konuşmalara yansıdı. Bu eylemde, belediyedeki usulsüz işlemler karşılığında bazı şahısların makam şoförüne para verdiği tespit edildi.

EYLEM 18: Mehmet Şirin Elmas’tan “emanet”

On sekizinci eylemde, Abdullah Yıldırım ile Mehmet Şirin Elmas arasındaki görüşmeler incelendi. Dosyaya göre Mehmet Şirin Elmas’ın Abdullah Yıldırım’a “emanetin var, onu vereyim” dediği, bu ifadenin belediyedeki usulsüz işlemler karşılığında toplanan paralar kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Bu başlıkta da Abdullah Yıldırım’ın maaşının başkaca kişiler tarafından elden karşılandığı kaydedildi.

EYLEM 19: Gülşah Bulut’un Abdullah Yıldırım’ı Hüseyin Yılmaz’a yönlendirmesi

On dokuzuncu eylemde, rüşvete aracılık eden Gülşah Bulut’un babası Abdullah Yıldırım’ı para almak üzere Hüseyin Yılmaz’a yönlendirdiği belirtildi. Dosyaya göre görüşmelerde “parayla alakalı” ifadeler geçti ve Abdullah Yıldırım’ın gün içinde Hüseyin Yılmaz’a uğraması istendi. Bu olay, makam şoförü üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen para toplama sisteminin devamı olarak dosyada yer aldı.

EYLEM 20: Faruk Şirin’den elden “emanet” teslimi

Yirminci eylemde, Faruk Şirin’in Abdullah Yıldırım’a elden “emanet” getireceği değerlendirildi. Dosyaya göre Gülşah Bulut, Abdullah Yıldırım’a Faruk Şirin’in emanet getireceğini ve fotoğraf gönderdiğini aktardı. Bu eylem kapsamında Abdullah Yıldırım’ın, belediye başkanı ve başkan yardımcısının bilgisi dahilinde bazı kişilerden para aldığı ve bu paraları belediye yönetimine aktardığı öğrenildi.

EYLEM 21: Yavuz Çiftçioğlu’ndan 20 bin TL

Yirmi birinci eylemde, Yavuz Çiftçioğlu’nun Abdullah Yıldırım’a 20 bin TL ödemesi yer aldı. Dosyaya göre Yavuz Çiftçioğlu, Hüseyin Yılmaz’ın kendisine Abdullah Yıldırım’a 20 bin TL vermesi gerektiğini söylediği kayıtlara geçti. Bu para trafiğinin de usulsüz iş ve işlemler kapsamında belediye yönetimine aktarılan paralar arasında değerlendirildiği dosyada yer aldı.

EYLEM 22: Harçtan muaf taşınmazdan 3 milyon TL’ye yakın ödeme

Yirmi ikinci eylem, Vasil Poridis’e ait olduğu değerlendirilen taşınmazlar ve iskân süreciyle ilgili oldu. Dosyaya göre Hüseyin Yılmaz, harçtan muaf olduğu belirtilen bir taşınmaz için Vasil Poridis’ten önce 1 milyon 680 bin TL aldı, ardından 810 bin TL daha talep etti. Taşınmazın harçtan muaf olmasına rağmen “ücret” adı altında para toplandığı, toplamda 3 milyon TL’ye yakın ödeme alındığı, bu paraların iskân ve belediye izin süreçleriyle ilişkilendirildiği tespit edildi.

EYLEM 23: Anadolu Kulübü dosyası: Ruhsatsız faaliyet, ceza ve menfaat

Yirmi üçüncü eylem, Anadolu Kulübü Derneği’nin ruhsat ve belediye işlemleriyle ilgili oldu. Dosyaya göre Anadolu Kulübü’nün uzun yıllardır otel, loca ve benzeri faaliyetleri için gerekli ruhsatlar olmadan çalıştığı, belediye yönetiminin bundan haberdar olduğu öğrenildi.

Belediyenin bazı etkinliklerinin kulüpte ücretsiz yapıldığı, derneğe zaman zaman ceza kesildiği, bu cezaların maddi menfaat sağlamak için baskı aracı olarak kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca eski belediye meclis üyesi olan Kemal Kil’in derneğin belediyedeki işlerini takip ettiği, belge temini ve işlemlerin hızlandırılması için devreye girdiği tespit edildi.

EYLEM 24: Ruhsatsız iş yerinin mühürünün kaldırılması

Yirmi dördüncü eylem, astrolog Öner Döşer’e ait iş yerinin ruhsat durumu ve mühür işlemiyle ilgili oldu. Dosyaya göre ruhsatı olmadığı için mühürlenen iş yeri hakkında, Ali Ercan Akpolat’ın talimatıyla ruhsatlı gibi yazı hazırlanarak mühür kaldırıldı. Bu olayda, ruhsatsız iş yerinin ruhsatı varmış gibi gösterildiği; bu nedenle mühür bozma, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarının oluşabileceği tespiti yapıldı.

EYLEM 25: Ruhsatsız hediyelik eşya dükkânına denetim yapılmaması

Yirmi beşinci eylem, Nizam Mahallesi Gülistan Caddesi No:4/A adresindeki ruhsatsız hediyelik eşya dükkânıyla ilgili oldu. Dosyaya göre Taylan Karaduman, iş yerine zabıta denetimi geldiğini ve ruhsatı olmadığını belirterek Ali Ercan Akpolat’tan yardım istedi.

Akpolat’ın Zabıta Müdürü İlyas Bayram’a, iskeledeki bazı ruhsatsız dükkânlara karışılmaması ve büyükşehirden soran olursa konunun başkan tarafından takip edildiğinin söylenmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Bu eylemde, ruhsatsız iş yerinin faaliyetine devam etmesi karşılığında maddi menfaat sağlandığı kaydedildi.

EYLEM 26: Heybeliada’daki mühürlü tadilatın açtırılması

Yirmi altıncı eylem, Heybeliada Refah Şehitleri Caddesi No:51 adresindeki taşınmazda yapılan tadilatla ilgili oldu. Dosyaya göre Gökhan Çantaoğlu’nun evinde izin alınmadan tadilat yapıldı, zabıta tarafından mühürleme işlemi uygulandı. Çantaoğlu’nun Ali Ercan Akpolat ile görüşmesi üzerine başkanın, sit alanı nedeniyle izin alınması gerektiğini söylediği ancak “ayarlayıp açtıracağını” belirttiği öğrenildi. Akpolat’ın şahsı Hüseyin Yılmaz’a yönlendirdiği, mühür işleminin kaldırılması ve belediyece sorun çıkarılmaması karşılığında maddi menfaat sağlandığı anlaşıldı.

EYLEM 27: Sedef Adası’ndaki taşınmaza usulsüz iskân girişimi

Yirmi yedinci eylem, Sedef Adası’ndaki 321/18 ada parsel numaralı taşınmazla ilgili oldu. Dosyaya göre taşınmazda güçlendirme işlemlerinin zemin oturum alanını artırdığı, teknik çizim hataları bulunduğu ve imara aykırı tadilat yapıldığı gerekçesiyle Bakanlık tarafından 2863 sayılı Kanun kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

Buna rağmen belediyede görevli Furkan Güçlüer’in iskân için dosya ve evrakları imzaya getirdiği, bazı memurların evraklarda eksiklik ve usulsüzlük görerek imza atmak istemediği belirtildi. Dosyada, taşınmaz için “aykırılıklar giderildi” şeklinde rapor düzenlenerek iskân verilmeye çalışıldığı, usulsüzlükleri fark eden belediye personelinin konuyu adli mercilere bildirmediği ve bazı belediye görevlilerinin maddi menfaat karşılığı sürece dahil olduğu kaydedildi.

EYLEM 28: Metin Önal’dan 30 bin TL elden ödeme

Yirmi sekizinci eylemde, eski meclis üyesi ve müteahhit olduğu belirtilen Metin Önal ile rüşvete aracılık eden Gülşah Bulut arasındaki para trafiği tespit edildi. Dosyaya göre Gülşah Bulut, Metin Önal’a başkanın gelemeyeceğini, 20-30 bin TL civarında bir ödeme bırakılması gerektiğini söyledi.

Devamında 30 bin TL’nin Gözde isimli belediye personeline bırakılacağı, isterse Gülşah Bulut’a da verildiği kayıtlara geçti. Bu eylemde, belediye başkanı ve başkan yardımcısına verilmek üzere elden para teslim edildiği tespit edildi.

EYLEM 29: Gözde Acır üzerinden Kemal isimli şahıstan “emanet” alınması

Yirmi dokuzuncu eylemde, Ali Ercan Akpolat’ın belediye personeli Gözde Acır’a Kemal isimli bir şahsın kendisini arayacağını ve “emanet” vereceğini söylediği belirtildi. Dosyada, bu “emanet”in para olduğu ve ilçede yapılan usulsüz işlemler kapsamında başkanın bilgisi dahilinde maddi menfaat temin edildiği kaydedildi. Gözde Acır’ın da bu para tesliminde aracılık ettiği ifade edildi.

EYLEM 30: Kemal Kil üzerinden şantiye ve tadilat işleri için menfaat

Otuzuncu eylem, avukat ve eski belediye meclis üyesi Kemal Kil’in takip ettiği inşaat ve tadilat işleriyle ilgili oldu. Dosyaya göre Kemal Kil, Adalar’da yürütülen iki ayrı inşaat/tadilat işi için belediye nezdinde kolaylık sağlanması amacıyla devreye girdi.

Ayrıca Yusuf Günay’dan 20 bin TL istediği, şantiyedeki işlerin sorunsuz yürümesi için çaba gösterdiği, kendilerine kolaylık sağlayan kişilere hediye ve maddi menfaat sağlandığı öğrendildi.

EYLEM 31: Zabıtanın gönderilmemesi ve izinsiz tadilatlara göz yumulması

Otuz birinci eylem, Büyükada’daki farklı adreslerde yürütülen tadilat işleriyle ilgili oldu. Dosyada; Cem Demirbaş’ın satın aldığı Yel Üfürdü Sokak’taki dairede banyo tadilatı, Orhan Cavıldak’ın merdiven demirleriyle ilgili tadilatı ve Konak Sokak’ta çatı işleri gibi farklı işlemlerde zabıtanın gönderilmemesinin istendiği belirtildi. İzinsiz tadilat yapılacağı durumlarda Zabıta Müdürü İlyas Bayram’a bilgi verildiği, Bayram’ın da Hüseyin Yılmaz’a bilgi aktardığı ve belediyenin bu işlemlere göz yumduğu tespit edildi.

EYLEM 32: Kreş borcunda kamu personeli indirimiyle kamu zararı

Otuz ikinci eylem, belediye kreşine ilişkin 73 bin TL’lik borçla ilgili oldu. Dosyaya göre Fatma Gizem Koçak, ablasının oğlunun belediye kreşinden kaynaklanan 73 bin TL borcu için Fırat Durak’tan yardım istedi.

Fırat Durak’ın, Fatma Gizem Koçak’ın yeğenini kendi çocuğuymuş gibi gösteren dilekçe vermesini ve kamu personeli indiriminden yararlanmasını önerdiği, kalan borcun da silinmesi için girişimde bulunduğu kaydedildi.

Dosyada, Fatma Gizem Koçak’ın kamu personeli olmadığı halde kamu personeli gibi gösterilerek belediye alacağında indirim yapılmaya çalışıldığı ve bu yolla kamunun zarara uğratıldığı tespiti yapıldı.

EYLEM 33: Muhtarın berber dükkânına işlem yapılmaması

Otuz üçüncü eylem, Nizam Mahallesi Muhtarı Ayhan Güler’in babasına ait olduğu değerlendirilen berber dükkânıyla ilgili oldu. Dosyaya göre ruhsat ve denetim kapsamında dükkâna gidildi, Ayhan Güler’in Ali Ercan Akpolat’tan yardım istemesi üzerine başkan Zabıta Müdürü İlyas Bayram’a “işlem yapılmaması” ve tutanak tutulmaması talimatı verdi. Bu olayda belediyenin denetim görevini yerine getirmediği öğrenildi.

EYLEM 34: Çatı tadilatı için 40 bin dolar rüşvet istenmesi

Otuz dördüncü eylem, Nizam Mahallesi Yaverbey Sokak’taki bir taşınmazda yapılan çatı onarımı ve oda büyütme tadilatıyla ilgili oldu. Dosyaya göre Fikriye Şekerci, kendisinden belediyeden bir kişi tarafından 40 bin dolar istendiğini, ödeme yapılmazsa tadilat izni verilmeyeceğini Ali Ercan Akpolat’a aktardı.

Dosyada, bu tür tadilat ve onarım işlemlerine usulsüz şekilde göz yumulduğu, ödeme yapmayanlara ise işlem uygulanarak ödeme yapmaya zorlandıkları öğrenildi.

EYLEM 35: Hayrettin Barbaros Tütün’den Fırat Durak’a “emanet”

Otuz beşinci eylem, Adalar Su Sporları Spor Kulübü İktisadi İşletmesi İdari İşler Müdürü Hayrettin Barbaros Tütün ile Fırat Durak arasındaki görüşmeyle ilgili oldu. Dosyaya göre Tütün, belediyeye uğradığını, Hüseyin Yılmaz’la görüşemediğini ancak Fırat Durak’ın odasına “emanet” bıraktığını söyledi. Bu “emanet”in para olduğu, ilçedeki usulsüz iş ve işlemlerde kolaylık sağlanması karşılığında Fırat Durak’a maddi menfaat sağlandığı kaydedildi.

Rüşvet Çarkının Odak Noktası: Ceza, mühür, ruhsat, iskân ve “emanet” trafiği

Dosyada yer alan eylemler birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmanın merkezinde Adalar Belediyesi’ndeki imar, ruhsat, iskân ve denetim süreçlerinin bulunduğu görüldü. Dosyaya göre bazı taşınmaz ve işletmelerde önce ceza, mühür veya denetim baskısı oluşturuldu; ardından bu işlemlerin kaldırılması, ruhsatlandırılması, iskân verilmesi veya sürecin hızlandırılması karşılığında para talep edildi.

Bazı ödemeler doğrudan para olarak, bazıları “bağış”, “harç”, “ücret”, “emanet”, “maaş” veya “kira” adı altında yapıldı. Dosyada, belediye yönetimiyle bağlantılı bazı kişilerin de bu para trafiğinde aracılık ettiği kaydedildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Adalar Belediyesi’ndeki imar ve ruhsat süreçleri üzerinden kurulu menfaat ağının tüm yönleriyle araştırıldığı belirtiliyor.