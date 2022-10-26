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Gündem Bakan Bilgin duyurdu! Suriyelilerin istihdamı ile ilgili yeni gelişme
Gündem

Bakan Bilgin duyurdu! Suriyelilerin istihdamı ile ilgili yeni gelişme

İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi'nin açılış toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Suriyelilerin istihdamına ilişkin yeni gelişmeleri aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 16:34:00 - 2022-10-26 16:46:02

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'deki Suriyelilerin istihdamına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Göçmenler nitelikli işçi olmalı." mesajı veren Bakan Bilgin, şunları söyledi:

Sosyal yardımlarla hayatta kalmayı başarmak, başlı başına bir problemdir. O bakımdan o insanları hayata daha sıkı bağlayacak, onlara el uzatacak bir imkanın olması lazım. O imkan, onların iş gücüne katılımını sağlamaktır.

Bunun için bu ve benzeri projeler çok değerli. Proje kapsamında 8 ilde göçmenler istihdam edilecek.

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