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Siyaset

Bakan Berat Albayrak o esprileri ti’ye aldı: Bakın burası çokomelli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sık sık, “Burası çok önemli” demesi nedeniyle, kendisi hakkıda yapılan esprileri ti’ye aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:54:00 -

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı.

Canlı yayında Türkiye ekonomisine dair çok önemli bilgiler paylaşan Bakan Albayrak, kendisi hakkındaki espriler hakkında da konuştu.

Eğlenceli diyalogların yaşandığı anda Albayrak, “Çokomelli bir mesaj vereceğim” diyerek espri yaptı.

Çocukken çokomel isimli ürünü çok sevdiğini söyleyen Berat Albayrak, “Valla çocukluğumuzda seviyorduk. Herhalde RTÜK ceza kesmez.” dedi ve bir espri daha yaptı.

Bakan Albayrak’ın sözlerinin ardından sunucu Ahmet Hakan da, “Gerçekten o espriler hoşunuza gidiyor mu? Bakın burası çokomelli..." sorusunu yöneltti.

Berat Albayrak şu cevabı verdi: “Saygı, ahlak, ailevi değerler, manevi değerleri, insanın saygı ve ahlaki manadaki çizgisine dokunmayan her şey... Gençler... Güleceğiz, eğleneceğiz... Bence de çokomelli...

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikle gençlerin, Bakan Albayrak'a destek mesajları yayınladığı görüldü.

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Yorumlar

hizipsavar

enerji bakanlığı dönemi süperdi burda da başarılı olacak. ama köstek değil destek olacaksınız. kim ki ülkesinin batmasını istiyor bilin ki onlardandır.
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