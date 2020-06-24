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Ekonomi

Bakan Berat Albayrak: Büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni bir paylaşım geldi. Albayrak paylaşımında, "TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 13:58:00 - 2020-06-24 14:01:47
Bakan Berat Albayrak: Büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirdiğini belirterek, TL'ye güvenen ve Türk varlıklarına, şirketlerinin büyüme hikâyesine inanan herkesin kazanacağını söyledi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikâyesine inanan herkes kazanacak" dedi.

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Yorumlar

Eyvah eyvah

Eyvah eyvah
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serdar-1.

dolar 2,70 ken tl.ye güvenin dediniz peki ne oldu.
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