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Spor Bakan Bak'tan Galatasaray’a tebrik
Spor

Bakan Bak'tan Galatasaray’a tebrik

Yeniakit Publisher
2023-06-04 22:42:00 -
Bakan Bak'tan Galatasaray’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray’ı tebrik etti.

Süper Lig’in 37’nci haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na getirilen Osman Aşkın Bak ile eski Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu birlikte tribünden takip etti. Karşılaşmanın ardından Osman Aşkın Bak ile Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Osman Aşkın Bak, “İki bakan arkadaş buraya geldik. Ülkemizin iki güzide takımı Galatasaray ve Fenerbahçe derbisine geldik. Galatasaray’ı tebrik ediyoruz. Camiaya ve Türk futboluna hayırlı olsun. Çok güzel bir maç oldu. Okan hocayı, Dursun başkanı ve tüm camiayı tebrik ediyoruz. Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyoruz, onlar tecrübeli. Okan hoca gerçekten iyi bir iş başardı. Hayırlı olsun” dedi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise “Bakanımız ile birlikte bu önemli maçı birlikte izledik. Tüm Galatasaray camiasını tebrik ediyoruz. Avrupa’da başarılar diliyoruz. Renkli bir lig yaşadık, rekabet dolu bir ligdi. Tüm takımlarımıza, emek verenlere ve spor camiamıza teşekkür ediyoruz. İnşallah nice başarılara” diye konuştu.

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