Bakan Albayrak'tan vatandaşlara kritik çağrı
Bakan Berat Albayrak, vergi ve sigorta primi borcu olan vatandaşlara yapılandırma fırsatını kaçırmamalarını tavsiye etti.06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:17
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vergi ve sigorta primi borcu olan vatandaşlar için son başvuru tarihi 27 Ağustos'a uzatılan yapılandırmayı hatırlatarak yapılandırmadan yararlanması tavsiyesinde bulundu.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
Vergi ve sigorta prim borcu olan vatandaşlarımıza, 27 Ağustos’a kadar uzatılan ve ”son kez” yapılan yapılandırmadan mutlaka yararlanmalarını tavsiye ediyorum. pic.twitter.com/1uRLLowAVh— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 6 Ağustos 2018
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