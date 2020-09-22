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Aktüel Bakan Albayrak'tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi:
Aktüel

Bakan Albayrak'tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi:

"Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82 oldu" - "Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:25:44 -
Bakan Albayrak'tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik verilerin iyi geldiğini ve yılın tahminlerden iyi bir noktada tamamlanacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

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