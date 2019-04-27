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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar!

Twitter üzerinden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm kadrolarımızla milletimize daha iyi hizmet için kenetleneceğiz" dedi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 17:58
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin 17 yıllık başarı hikayesinin önemli faktörlerinden olan istişare mekanizmasının en üst düzeyde işlediği Kızılcahamam Kampımız Sn. Cumhurbaşkanımızın mesajları ile başladı. Tüm kadrolarımızla milletimize daha iyi hizmet için kenetleneceğiz"

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 17:58
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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