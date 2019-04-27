Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar!
Twitter üzerinden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm kadrolarımızla milletimize daha iyi hizmet için kenetleneceğiz" dedi.27 Nisan 2019 Cumartesi 17:58
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti’nin 17 yıllık başarı hikayesinin önemli faktörlerinden olan istişare mekanizmasının en üst düzeyde işlediği Kızılcahamam Kampımız Sn. Cumhurbaşkanımızın mesajları ile başladı. Tüm kadrolarımızla milletimize daha iyi hizmet için kenetleneceğiz"
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