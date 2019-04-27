Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar! Twitter üzerinden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm kadrolarımızla milletimize daha iyi hizmet için kenetleneceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: "AK Parti’nin 17 yıllık başarı hikayesinin önemli faktörlerinden olan istişare mekanizmasının en üst düzeyde işlediği Kızılcahamam Kampımız Sn. Cumhurbaşkanımızın mesajları ile başladı. Tüm kadrolarımızla milletimize daha iyi hizmet için kenetleneceğiz"

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