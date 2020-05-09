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Aktüel

Bakan Albayrak’tan MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından dolayı teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 21:02:56 -
Bakan Albayrak’tan MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından dolayı teşekkür etti.


Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm gayreti ile büyük ve güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

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