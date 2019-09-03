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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ağustosta enflasyonda önemli düşüş kaydettik. ÜFE'deki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

03 Eylül 2019 Salı 14:58
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Albayrak, "ÜFE'deki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak'ın mesajıyla birlikte paylaşılan infografikte de "Dengelenme sürecinin yılın ikinci yarısında da devam eden pozitif katkısıyla üretici ve tüketici fiyat endekslerinde düşüşler devam ediyor." şeklinde konuştu. 

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:58
  1. Berat Albayrak
  2. Enflasyon

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