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Bakan Albayrak'a ahlaksız operasyon! Zamanlama dikkat çekti

Dün akşam saatlerinden itibaren ekşi sözlük ve çeşitli sosyal medya platformlarında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik ahlaksız bir operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilmeye çalışılan operasyonun Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz'un Akdeniz'e doğru yola çıktığı saatlerde başlaması dikkat çekti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:21
Bakan Albayrak'a ahlaksız operasyon! Zamanlama dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı sosyal medya üzerinden çirkin bir operasyon çekiliyor. Gerçekleştirilmeye çalışılan itibar suikastinin zamanlaması ise dikkat çekiyor.

Albayrak'ın projeleri

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı döneminde gündeme alarak büyük önem verdiği sondaj gemileri projeleri şu günlerde gündemin ilk sırasını işgal ediyor. Sadece Türkiye değil, dünyanın gözü Türkiye'nin milli gemilerle yaptığı çalışamalara kilitlenmiş vaziyette.

Karalama kampanyasının başladığı gün

Öyle ki karalama kampanyasının başladığı bugün, ikinci milli gemimiz Yavuz, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek sondaj çalışmalarına başlamak üzere yol almaya başladı.

Bu çirkin itibar suikastinin böyle bir güne denk getirilmesinin bir tesadüf olmadığı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:21
  1. Çanakkale
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. yavuz
  4. Berat Albayrak

YORUM YAZ

  • AliAli32 dk önce
    Yahu nedir bu içerdeki ve disardaki yunan tohumlarının telaşı. Daha gemimiz boğazı geçmeden başladılar havlamaya .köpeğinbiride kıbrıs TAN havliyor verin bunlara zehiri gebersinler .Bunlarınzaten kanları bozuk
  • Ali Ali 40 dk önce
    Nedir bu yahu TÜRK ve Turkiyenin parlamasına olan iç ve dış düşmanlık Allah bunlarn belasını versin hainlerindaha sondaj gemimiz boğazıgeçmedenhavlamayabaşladıiçerdeki ve disardaki bağlı olanköpekler .it ürürkerv
  • ozge ulusoyozge ulusoy42 dk önce
    montajdir kesin?
  • HalitHalit51 dk önce
    İt ürür kervan yürür

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