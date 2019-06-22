Bakan Albayrak'a ahlaksız operasyon! Zamanlama dikkat çekti
Dün akşam saatlerinden itibaren ekşi sözlük ve çeşitli sosyal medya platformlarında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik ahlaksız bir operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilmeye çalışılan operasyonun Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz'un Akdeniz'e doğru yola çıktığı saatlerde başlaması dikkat çekti.22 Haziran 2019 Cumartesi 10:21
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı sosyal medya üzerinden çirkin bir operasyon çekiliyor. Gerçekleştirilmeye çalışılan itibar suikastinin zamanlaması ise dikkat çekiyor.
Albayrak'ın projeleri
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı döneminde gündeme alarak büyük önem verdiği sondaj gemileri projeleri şu günlerde gündemin ilk sırasını işgal ediyor. Sadece Türkiye değil, dünyanın gözü Türkiye'nin milli gemilerle yaptığı çalışamalara kilitlenmiş vaziyette.
Karalama kampanyasının başladığı gün
Öyle ki karalama kampanyasının başladığı bugün, ikinci milli gemimiz Yavuz, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek sondaj çalışmalarına başlamak üzere yol almaya başladı.
Bu çirkin itibar suikastinin böyle bir güne denk getirilmesinin bir tesadüf olmadığı belirtiliyor.
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