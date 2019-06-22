Bakan Albayrak'a ahlaksız operasyon! Zamanlama dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı sosyal medya üzerinden çirkin bir operasyon çekiliyor. Gerçekleştirilmeye çalışılan itibar suikastinin zamanlaması ise dikkat çekiyor.

Albayrak'ın projeleri

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı döneminde gündeme alarak büyük önem verdiği sondaj gemileri projeleri şu günlerde gündemin ilk sırasını işgal ediyor. Sadece Türkiye değil, dünyanın gözü Türkiye'nin milli gemilerle yaptığı çalışamalara kilitlenmiş vaziyette.

Karalama kampanyasının başladığı gün

Öyle ki karalama kampanyasının başladığı bugün, ikinci milli gemimiz Yavuz, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek sondaj çalışmalarına başlamak üzere yol almaya başladı.

Bu çirkin itibar suikastinin böyle bir güne denk getirilmesinin bir tesadüf olmadığı belirtiliyor.