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Gündem

Bakan Albayrak mutlu haberi duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada dördüncü çocukları Hamza Salih'in dünyaya geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 01:31:00 -
Bakan Albayrak mutlu haberi duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 4’üncü kez baba olduğunu duyurdu. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, “Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz” ifadelerini kullandı.

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