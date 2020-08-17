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Aktüel

Bakan Albayrak konut satış istatistiklerini değerlendirdi:

"Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı" - "Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 10:55:48 -
Bakan Albayrak konut satış istatistiklerini değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarında temmuzda tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, temmuz ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

İnşaat sektörünün diğer sektörler açısından önemine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum."

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