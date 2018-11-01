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Bakan Albayrak: İlk kez ilk 10'da yer aldık

Bakan Berat Albayrak, "Ülkemiz ilk kez en fazla reform yapan 10 ülke arasında yer aldı." açıklamasında bulundu.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:35
Bakan Albayrak: İlk kez ilk 10'da yer aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

17 basamak yükseldik

Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu’nda Türkiye 2018’e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi.

İlk defa ilk 10'a girdik

Ülkemiz 2018’de gerçekleştirdiği reformlar sayesinde bu yıl ilk kez en fazla reform yaparak iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı.

Güveni çok daha yukarı taşıyacağız

Küresel yatırımcılar için bir teşvik işlevi gören rapor, uyguladığımız politikaların yatırımcı güvenini yükseltmedeki başarısını da ortaya koymuştur.

Ekonominin her alanında güçlü politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirecek ve bu güveni çok daha yukarı taşıyacağız.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:35
  1. Berat Albayrak
  2. reformlar
  3. ekonomi

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