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Bakan Albayrak ile Gül, Gaziantepli sanayicilerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adım Adım Ekonomi Gaziantep" programı kapsamında Gaziantep milletvekilleri, sanayici ve iş adamlarıyla buluştu.

23 Kasım 2018 Cuma 20:38
Bakan Albayrak ile Gül, Gaziantepli sanayicilerle buluştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptıkları açıklamalarda Gaziantep’ten övgüyle bahsederek, sanayisi ve ihracatıyla Gaziantep’in ülkemize örnek bir şehir olduğunu söylediler. 

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde (GAİB) yapılan ve moderatörlüğünü Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’nin yaptığı programda sanayici ve işadamları Bakan Albayrak’a taleplerini iletti.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci toplantının açılış konuşmasında, Gaziantep’in ülkemize katma değer katan bir kent olduğunu belirterek, “Türkiye’nin ihracat performansına bölge olarak önemli katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz 365 günde kent olarak 7 milyar dolar ihracat yaptık. Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak ise 365 günde toplam 8,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu başarıyı içinde bulunduğumuz şartlara rağmen başardık. Bütün sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

'Enflasyonla Topyekün Mücaedele programına tam destek veriyoruz'

 

Bakan Albayrak ve Gül’e sanayicilerin sorunlarının çözümü konusunda gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, yaşanan sorunların devlet-millet birlikteliği içerisinde aşılacağını kaydetti.

Adnan Ünverdi, “Türkiye’nin üç yıllık ekonomi yol haritasının yer aldığı program kapsamında; dengelenme, disiplin, değişim ana temasında hedeflerin tutturulmasında bizler de üzerimize düşeni yapacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Üretimde millileşme, cari açığı doğrudan etkileyen sektör kalemlerinin öne çıkarılması ve katma değeri yüksek sektörlerde yatırımın öncelik kazanmasını sanayimiz açısından umut verici buluyoruz. Enflasyonla Topyekün Mücadele programına da üyelerimizle birlikte tam destek veriyoruz” diye konuştu.

Toplantıya Gaziantep'in önde gelen isimleri katıldı

 

Program GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve iş dünyasının sorularını Hazine veMaliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelttiği panelin ardından sona erdi.

Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milletvekilleri Ali Şahin, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, Şehinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile çok sayıda sanayici ve işadamı katıldı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 20:38
  1. Gaziantep
  2. Berat Albayrak
  3. abdulhamit gül

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