Bakan Albayrak "Hedefimiz" deyip açıkladı
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan videolu açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak "Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak" dedi.