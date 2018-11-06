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Bakan Albayrak: Gıda enflasyonu için çok daha kararlı politikalar ortaya koyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz" dedi.

06 Kasım 2018 Salı 23:48
Bakan Albayrak: Gıda enflasyonu için çok daha kararlı politikalar ortaya koyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonuyla mücadelede çok daha kararlı politikalar hayata geçireceklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 23:48
  1. Berat Albayrak
  2. gıda enflasyonu

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