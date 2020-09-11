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Siyaset Bakan Akar'dan Yunanistan'a kritik çağrı
Siyaset

Bakan Akar'dan Yunanistan'a kritik çağrı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin meşru haklarını kullandığı Doğu Akdeniz'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı ve Türkiye'nin komşusu olan Yunanistan'ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmamasını, bu uğurda meze olmamasını şiddetle tavsiye ettiklerini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:31:00 -
Bakan Akar'dan Yunanistan'a kritik çağrı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin meşru haklarını kararlılıkla kullandığı Doğu Akdeniz'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı ve Yunanistan'a bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmaması çağrısında bulundu.

"Hüsrana uğrayacaklar"

Bakan Akar, Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenlerin tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklarını bildirdi.

"Susmaları yeter"

Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susmasının yeterli olduğunu kaydeden Bakan Akar, bir şey yapmalarına lüzum olmadığını, susmalarının yeteceğinni söyledi.

Yunanistan'a çağrı: Kimseye meze olmayın

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin komşusu olan Yunanistan'ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmamasını, bu uğurda meze olmamasını şiddetle tavsiye ettiklerini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un küstah sözlerine tepki

Bakan Akar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un skandal sözlerine de tepki göstererek, hadlerini ve boylarını aşarak, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne fitne sokmaya çalıştıklarını belirtti. Bakan Akar, bu sözlerin fitne amaçlı söylendiğini ve milletin zihninde hiçbir karşılığı olmadığını kaydetti.

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