Bakan Akar'dan teröristleri ve terör sevicileri rahatsız edecek mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelenin artarak devam edeceğini söyledi. Bakan Akar, "Dünyada ve bölgemizde tehditler artmakta. Türkiye’nin çevresi ateş çemberi. Türkiye artık bölgesinde ve dünyada söz sahibi oldu. Kahraman ordumuz da ülkemize yönelecek her türlü tehdit karşısında artık çok daha güçlü. Aziz milletimizin bağrından çıkan şanlı ordumuz terörist neredeyse oradadır. Binlerce terörist etkisiz hale getirilerek, terör koridorunu başlarına yıktı, hainlere büyük darbeler indirdi. Terörle mücadelede elde edilen başarılar sayesinde artık teröristler yok. Artık Gabar terörle değil petrolle anılıyor, Şırnak turizmle gündemde. Geri dönüş düşünülemez. 85 milyon bir ve beraberiz. Operasyonlarımız artan şiddetle en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar devam edecektir. Asil milletimiz en huzurlu günlerini yaşarken, Türkiye’yi eski günlerine döndürmek isteyenlere müsaade etmedi, etmeyecek. Her denileni yapan Türkiye yok" dedi.