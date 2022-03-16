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Gündem Bakan Akar'dan NATO'da kritik temas
Gündem

Bakan Akar'dan NATO'da kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 22:23:00 -
Bakan Akar'dan NATO'da kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’daki temasları kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Akar ikili temasları kapsamında, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki iş birliği konuşuldu

Görüşmede, savunma sanayi ve askeri eğitim iş birliğinin daha da artırılmasının önemi vurgulandı.

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