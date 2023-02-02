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Yerel Bakan Akar’dan Kars’ta esnaf ziyareti
Yerel

Bakan Akar’dan Kars’ta esnaf ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki konuk Bakanlar ile TSK Komuta Kademesi, Kars’ta esnaf ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 23:57:00 -
Bakan Akar’dan Kars’ta esnaf ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki konuk Bakanlar ile TSK Komuta Kademesi, Kars’ta esnaf ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki konuk Bakanlar ile TSK Komuta Kademesi, Kars’ta esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Akar ve beraberindeki konuk Bakanlar ile TSK Komuta Kademesi, Kars’ta esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vatandaşlarla sohbet etti

Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Akar, Kars Kalesi'nin önünde fotoğraf çektirdi.

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