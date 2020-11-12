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Gündem Bakan Akar’dan Karabağ zaferi yorumu: Harekât 44 gün sürdü ama 44 yıl konuşulacak
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Bakan Akar’dan Karabağ zaferi yorumu: Harekât 44 gün sürdü ama 44 yıl konuşulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin tarihe altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiğini belirterek, “Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:34:00 -
Bakan Akar’dan Karabağ zaferi yorumu: Harekât 44 gün sürdü ama 44 yıl konuşulacak

Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği Bakü’de Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nı ziyaret etti. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Bakan Akar, Bakanlık’ta zaferden dolayı düzenlenen törene katıldı.

Bu bir uyanıştır

Öz topraklarında 30 yıldır devam eden haksız işgale son veren Azerbaycan Ordusu’nu tebrik eden Akar şunları dile getirdi: “Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır.

Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi. Kederde ve kıvançta bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimize haklı davalarında destek vermeyi sürdürecek, onlarla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiniz. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekat sırasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekat 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun.” Hasanov da, Türkiye’ye süreçteki sınırsız desteğinden dolayı da teşekkür etti.

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