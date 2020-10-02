  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Kayseri'de
Aktüel

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Kayseri'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, projeleri devam eden Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı ile Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı'nın test çalışmalarını takip etti

Yeniakit Publisher
2020-10-02 20:04:01 -
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, projeleri devam eden Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı ile Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı'nın test çalışmalarını takip etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere ile 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Tank test pistinde ASFAT tarafından geliştirilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MMTT) ile Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından geliştirilen Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı'na ilişkin MKE Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere ve ASFAT yetkililerinden brifing alan Akar ve komutanlar, seyir kulesine geçerek MMTT ile Elektrikli M113 E-ZMA'nın imkan ve kabiliyetlerinin gösterildiği testleri takip etti.

İncelemelerin sonunda emeği geçenleri kutlayan Akar, başta savunma sanayii olma üzere tüm alanlarda yerli ve milli üretim yapmanın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. Akar, güçlü ordu için, güçlü savunma sanayine sahip olmanın gerekliliğine dikkati çekti.

- Emsallerine oranla üstünlükleri var

ASFAT tarafından geliştirilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı, uzaktan kumandalı, zincirli ve parçalayıcı aparat kullanabilen hafif sınıf bir teçhizat olma özelliği taşıyor. Özgün bir tasarımla geliştirilen teçhizat, anti-personel mayınları etkisiz hale getirerek aynı zamanda sahada mevcut bitki örtüsünü temizleyecek şekilde dizayn edildi.

Balistik zırhla güçlendirilen gövde ve aparatlar sayesinde her türlü arazide başarı ile görev yapabilme kabiliyete sahip MMTT'nin, saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu aparat kullanımı açısından diğer emsallerine oranla üstünlüklerinin olduğu belirtiliyor.

- Elektrikli M113 E-ZMA

Elektrikli M113 E-ZMA ise MKE Kurumu tarafından TSK envanterindeki M113 sınıfı ZPT, ZMA ve GZPT'lerin teknolojik olarak geliştirilmesi kapsamında hazırlanan bir proje sonucu geliştirildi.

Proje ile söz konusu paletli araçların hibrit tahrik sistemi ile donatılarak insanlı ve insansız olarak kullanılabilecek, yeni nesil yazılım ve sistemlerle donatılmış, uzaktan kumandalı, çok az yakıt tüketen, bakım ve idame masrafı düşük, özellikle motor ve transmisyon konusunda yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması hedeflendi.

Projenin tamamlanmasıyla Türkiye, herhangi bir sınırlamaya takılmadan yeni nesil araçlara güç grubu tasarımı ve üretimi yeteneğine sahip ülkeler arasında yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi
Gündem

Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi

Kobane soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altan Tan, Gülfer Akkaya ve Sırrı Süreyya Önder adli kontrolle serbest bırakılırken, araları..
Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar
Dünya

Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar

Cephe hattında büyük kayıplar veren Ermenistan, başlayan operasyonların ardından Karabağ'daki yatırımcıları da elinde kaçırdı. Rusya'nın öne..
Türkiye'nin eylül ayı ihracatı rekor kırdı
Ekonomi

Türkiye'nin eylül ayı ihracatı rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin rekor kırdığı eylül ayı i..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay