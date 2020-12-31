Bakan Akar ve komutanlar Bakü’ye gitti! İlk açıklama yapıldı

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi. Akar yaptığı açıklamada, "Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçmiş, Dağlık Karabağ operasyonunu başlatmıştı. 45 gün süren operasyon sonrası Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkese varılmıştı. Anlaşma gereğince Ermenistan 30 yıldır işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı terk etmişti. Türkiye ile Rusya bölgede garantör olarak Ortak Merkez kurarak devriye faaliyetleri yürütme kararı almıştı.