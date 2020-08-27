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Aktüel Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile bir araya geldi
Aktüel

Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile bir araya geldi

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisi alanında iş birliği konuları ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 19:00:47 -
Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıktaki görüşme öncesinde konuk Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Akar ve Başbakan Yardımcısı Urisky arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisi alanında iş birliği konuları ele alındı.

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