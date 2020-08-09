Bakan Akar sıfır noktasına indi! Komutanlar sınırda
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak sınırına inerek birlikleri denetledi. Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Irak sınır hattına indi.
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen Akar ve beraberindeki komutanları, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile birlikte yetkililer karşıladı.
Helikopterle bölgeye gelen Akar ve komutanlar, birliklerde denetim ve incelemelerde bulundu.
İncelemeleri kapsamında sınırın sıfır noktasındaki üs bölgesine gelen Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.