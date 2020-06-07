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Aktüel

Bakan Akar, şehit asker İsmail Anayurt için taziye mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 20:06:35 -
Bakan Akar, şehit asker İsmail Anayurt için taziye mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib bölgesinde 26 Nisan'da teröristlerce yapılan saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bugün şehit düşen tank sözleşmeli er İsmail Anayurt için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'ın mesajında, şunlar kaydedildi:

"Silah arkadaşımız, 26 Nisan'da İdlib bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı neticesinde yaralanmış, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Haziran'da şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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