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Bakan Akar Pakistan'da! Üst üste kritik görüşmeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gittiği Pakistan'da resmi törenle karşılandı. Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal ve üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:33
Bakan Akar Pakistan'da! Üst üste kritik görüşmeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal ve üst düzey askeri yetkililerle görüştü.

Akar, Katar'daki temaslarının ardından resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geçti.

Üst üste kritik görüşmeler

Bakan Akar, buradaki programı kapsamında ilk olarak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti. Karargah'ta askeri törenle karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı. İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törenin ardından Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamer Cavid Bajwa ile görüştü.

Akar'ın bir sonraki durağı ise Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı oldu. Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra Pakistan Genelkurmay Başkanlığı'na geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için Pakistan Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda da askeri tören düzenlendi. İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Akar, tören kıtasını selamladı. Tören sonrası Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zübeyr Mahmud Hayat ile görüştü.

Akar'a ziyareti sırasında Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da eşlik etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:33
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal

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