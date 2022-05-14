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Gündem Bakan Akar OYAK'ın 62’nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı
Gündem

Bakan Akar OYAK'ın 62’nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Merkez Orduevinde düzenlenen OYAK'ın 62’nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 18:27:00 -
Bakan Akar OYAK'ın 62’nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı

YENİ AKİT / ANKARA

OYAK’ın 62. Olağan Genel Kurulu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının katılımı ile başladı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar toplantı öncesinde, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve OYAK Yönetim Kurulu Üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'un başında OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş ile OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem tarafından karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar, Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı. Bakan Akar tarafından "OYAK" yazılı çelengin Atatürk'ün mozolesine bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Mozoleye çıkan merdivenlerde çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında Misak-ı Millî Kulesi'ne geçen Bakan Akar, burada Anıtkabir Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaretin ardından Merkez Orduevine geçen Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi OYAK'ın 62’nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

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