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Gündem Bakan Akar noktayı koydu! ‘Bu karardan bir an önce dönmeliler’
Gündem

Bakan Akar noktayı koydu! ‘Bu karardan bir an önce dönmeliler’

Milli Savunma Bakanlı Hulusi Akar, ABD’nin aldığı skandal karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:43:00 -
Bakan Akar noktayı koydu! ‘Bu karardan bir an önce dönmeliler’

Milli Savunma Bakanlı Hulusi Akar, katıldığı bir özel televizyon kanalında kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Akar açıklamalarında; "ABD, bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Biz kararın düzeltilmesini bekliyoruz." dedi. Akar Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptığı açıklamalarında ise; "Bizim planlarımız var, bu çerçevede ilerlemeye çalışıyoruz." dedi.

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

ABD'nin S-400 yaptırımları

Hava savunma sistemi için bize Rusya olumlu cevap verdi. ABD'nin yaptırımın herhangi bir zararı olmaması için elimizden geleni yapacağız. Başka NATO olmak üzere beraber yapacağımızın faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini bildirmek isteriz. ABD, bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Biz kararın düzeltilmesini bekliyoruz.

Şu an ülkemizde bulunan S-400'lerin kontrolleri yapılıyor.

Doğu Akdeniz'de gerilim

Ülkemizin menfaatlerini korumak bizim boynumuzun borcu. Biz sadece haklarımızı korumak istiyoruz. Bizim yaptığımız bu hak arayışını olumsuz gösteren Yunanistan'dır. Yunanistan'ın Türkiye ile görüşmeler yaparak çözüm bulması bunun en doğru yoludur. Bizim planlarımız var, bu çerçevede ilerlemeye çalışıyoruz.

Siz Türkiye ile görüşmeden başka yerlerde çözüm arıyorsanız, bu durum çözülmez. Biz tamamen diyalog diyoruz. Ancak hiçbir şekilde oldu bittiye getirmemek de bizim en büyük kararlılığımız.

Karabağ'a Türk barış gücü

Ortak merkez konusunda mutabakat sağlandı. Şu an inşaat devam ediyor. Görev süresini de Ruslar ile konuşacağız.

İster Trump olsun ister Biden olsun, bizim için ABD ile en önemli konu YPG'dir.

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Yorumlar

Murat

ABD bize zaten amborgo uyguluyordu epeydir. fakat biz millet olarak zoru hemen, imkansızı biraz zamanla halleder olduk. Bilen biliyor.
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