Bakan Akar, mevkidaşına bildirdi: İzin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüşme yaptı.

Yapılan görüşmeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama yapıldı.

Doğu Akdeniz görüşüldü

Bakanlığın açıklamasında, Bakan Akar'ın Alman mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede, başta Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Bakan Akar'dan mevkidaşına: Müsade etmeyeceğiz

Açıklamada, görüşmede Bakan Hulusi Akar tarafından; Türkiye'nin çözümsüzlükten değil, sorunların diyalogla çözümünden yana olduğu, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği ve bunlarla beraber Türkiye'nin haklı ve kararlı olduğu, hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceği ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdüreceği bildirildi.