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Gündem Bakan Akar Kosovalı mevkidaşı ile görüştü
Gündem

Bakan Akar Kosovalı mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 17:44:00 -
Bakan Akar Kosovalı mevkidaşı ile görüştü

YENİ AKİT  ANKARA

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Kosovalı mevkidaşı Armend Mehaj ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakan Akar tarafından; Türkiye’nin Balkanların barış, huzur ve güven içinde olmasına verdiği önem vurgulandı.

 

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