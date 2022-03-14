Bakan Akar Kosovalı mevkidaşı ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
YENİ AKİT ANKARA
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Kosovalı mevkidaşı Armend Mehaj ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakan Akar tarafından; Türkiye’nin Balkanların barış, huzur ve güven içinde olmasına verdiği önem vurgulandı.